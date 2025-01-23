李珠珢傳被用5倍薪資挖來台灣！　「預估驚人月收入」曝光

記者劉宛欣／綜合報導

20歲南韓「三振舞女神」李珠珢（이주은）22日宣布加盟台灣職棒富邦悍將Fubon Angels，投下了震撼彈，有消息指出，富邦為了挖角她開出了5倍的薪資合約，讓李珠珢成為旗下首位全經紀約的啦啦隊員。雖然外界對這筆「5倍價錢」的具體金額仍有不同的猜測，但根據過去南韓啦啦隊前輩朴騏良（박기량）所透露的收入水平來看，可以推測李珠珢的月薪應該超過10萬台幣。

▲李珠珢來台據說拿到了5倍薪水。（圖／翻攝自李珠珢Instagram）

李珠珢加盟富邦悍將的消息一曝光，立刻引發關注，特別是南韓網友們討論度超高。根據爆料，有職業攝影師透露，富邦悍將為了李珠珢開出了5倍薪水的合約，雖然「5倍薪水」的確切數字目前尚未公開，但根據在南韓啦啦隊工作超過16年的朴騏良的分享，外界大致可以推算李珠珢在台灣的薪水。

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▲朴騏良過去曾談及韓職啦啦隊員薪水。（圖／翻攝自朴騏良Instagram）

朴騏良在過去的節目訪談中，曾公開談到韓國啦啦隊的薪資狀況，她表示許多啦啦隊員每月的薪水不到100萬韓元（大約2.2萬台幣），多數人是日薪制，只有領隊和助理才可獲得月薪，因此如果沒有活動，隊員們將沒有收入。保守估計李珠珢在韓時期月薪2.5萬台幣，她來台後的月收入很可能達到12.5萬台幣，對於啦啦隊員來說，已經是相當可觀的數字。不過這一猜測尚未獲得證實。