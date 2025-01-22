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陳冠宇認錄《飢餓》留陰影「夜市練球雪恥」！　郭俊麟遭逼問演藝圈黑幕

記者孟育民／台北報導

中視《飢餓遊戲》新一集邀來去年參加世界12強棒球賽的中華隊成員陳冠宇、郭俊麟，其中陳冠宇已是第二次上《飢餓》，雖然與上次已相隔5年，但有件事卻讓陳冠宇難以忘懷，當時他在節目上挑戰「九宮格投球」，因為有一格一直投不中，相當懊惱，「覺得要很快打掉，那個壓力蠻大的，越丟越緊張。」他甚至為此偷偷跑去夜市練投，所以這次又來上節目，他一開始就問是否還會有投球關卡。

▲▼《飢餓遊戲》邀來職棒球星陳冠宇(前排右2)和郭俊麟(前排中間) 。（圖／中視提供）

▲《飢餓遊戲》邀來職棒球星陳冠宇（前排右2）和郭俊麟（前排中間）。（圖／中視提供）

同集來賓還有張文綺、王嫚萱、張立東等藝人，一行共10人展開分組闖關，郭俊麟和張立東剛好同一組，兩人答對題目，可以選擇拯救敵隊一個成員，郭俊麟想救蔡黃汝於是說服張立東，「我們救她們一定有好處，救其他隊不會有好處，他們不會救我們的啦。」但張立東卻有不同意見：「我們演藝圈沒有那麼黑暗。」郭俊麟卻不相信：「有有有有有。」許孟哲看他這反應很好奇：「你點頭如搗蒜，你是有被黑過是不是？你被誰黑過我比較想知道。」眼見說不過張立東，郭俊麟便對著蔡黃汝說：「我有說要救妳喔。」

▲▼《飢餓遊戲》邀來職棒球星陳冠宇(前排右2)和郭俊麟(前排中間) 。（圖／中視提供）

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▲▼眾人一起闖關。（圖／中視提供）

▲▼《飢餓遊戲》邀來職棒球星陳冠宇(前排右2)和郭俊麟(前排中間) 。（圖／中視提供）

到了最後一關遊戲，曾讓陳冠宇留下陰影的「九宮格投球」出現了，他光看就不自覺緊張，一直想讓隊友王仁甫先投，但王仁甫鼓勵他雪恥。球員陳冠宇和郭俊麟難得一同上外景節目，私下親和率真一面全都錄，超級圈粉。

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陳冠宇, 郭俊麟, 飢餓遊戲, 許孟哲, 蔡黃汝

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