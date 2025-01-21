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吉伊卡哇、航海王都在富士電視台！50企業撤廣告…網憂：還能播嗎

記者陳芊秀／綜合報導

日本富士電視台因爆發女主播性朝貢的指控，昨日（20）一口氣超過50家企業撤下廣告，導致電視台只能播公益廣告。而富士電視台有眾多影劇節目與動畫在播出，長壽動畫《海螺小姐》首當其衝贊助商驟減，還有《吉伊卡哇》、《航海王》、《櫻桃小丸子》、《七龍珠DAIMA》都受到影響，讓粉絲憂心：「還能播嗎！」

▲▼富士電視台被超過50家企業撤廣告。（圖／翻攝自日網）

▲富士電視台被超過50家企業撤廣告，電視台眾多人氣節目受影響，長壽動畫《海螺小姐》贊助商驟減。（圖／翻攝自X）

富士電視台截至昨日為止，受理超過50家企業撤下廣告投放，對此電視台回應：「我們對眾多廣告主和廣告公司造成困擾深表歉意。有關業務的具體細節，恕不便透露。」而昨日（20）月9電視劇《119緊急呼叫》播出，贊助商僅出現2家，一家是富士麵包、一家是大和證券，廣告時段則是播放AC JAPAN公益廣告，網友拍下這罕見的畫面，形容此景象「百聞不如一見」。

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▲▼富士電視台被超過50家企業撤廣告，電視台眾多人氣節目受影響。（圖／翻攝自X）

▲富士月9電視劇《119緊急呼叫》剩下2個贊助商，廣告時段播放長串AC JAPAN廣告。（圖／翻攝自X）

據日媒《Sponichi Annex》報導，富士電視台長壽動畫之一《海螺小姐》，受到電視台性朝貢醜聞影響，19日播出時，廣告贊助從8家驟減至4家，廣告圈人士震驚表示：「這是一部連續播出超過50年的國民級動畫，廣受贊助商青睞，竟然在這樣的節目中看到AC日本的廣告，實在令人意外。」

▲▼富士電視台被超過50家企業撤廣告，電視台眾多人氣節目受影響。（圖／翻攝自X）

▲長壽動畫《海螺小姐》19日播出時，贊助商8家驟減至4家。（圖／翻攝自X）

而在台灣席捲人氣的吉伊卡哇，其動畫版目前在富士電視台的《めざましテレビ》（鬧鐘電視）播出，21日節目大量播出AC JAPAN廣告，許多觀眾一早準時收看動畫《吉伊卡哇》，結果廣告一長串都是AC JAPAN，忍不住憂心「真是無言，動畫怎麼辦」、「富士電視台怎麼樣都無所謂，但拜託一定要保住《ちいかわ》的動畫」、「吉伊卡哇要換電視台」、「吉伊卡哇避難」、「吉伊卡哇要開YouTube嗎」。

▲▼富士電視台被超過50家企業撤廣告，電視台眾多人氣節目受影響。（圖／翻攝自X）

▲《吉伊卡哇》動畫在富士電視台晨間節目《鬧鐘電視》播出，如今節目廣告都是AC JAPAN。（圖／翻攝自X）

富士電視台每週日播出《航海王》、《櫻桃小丸子》，《航海王》4月將要播出全新內容，《櫻桃小丸子》已經播了35年，人氣動畫面臨贊助商出走，讓動漫迷無法接受，部分網友更大喊「解約換電視台」，同樣憂心今後播出受影響。

▲▼富士電視台被超過50家企業撤廣告，電視台眾多人氣節目受影響。（圖／翻攝自X）

▲《航海王》4月要播全新內容。（圖／翻攝自X）

▲▼富士電視台被超過50家企業撤廣告，電視台眾多人氣節目受影響。（圖／翻攝自X）

▲《七龍珠DAIMA》是富士電視台播出的動畫。（圖／翻攝自X）

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