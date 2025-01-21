同樣王力宏演唱會「身分變了」！　邱昊奇：和平庸的自己妥協

圖文／CTWANT

邱昊奇近年演員作品較少，轉作影視幕後。日前有時報周刊CTWANT讀者在機場捕獲野生邱昊奇，他準備搭機前往馬來西亞吉隆坡，之後他更新IG，透露自己此行是去當王力宏演唱會工作人員，印證他先前「想淡出」的說法，似已不戀棧幕前的生活。

▲讀者在桃園機場捕獲野生邱昊奇，旅伴清一色是男性，此行看來是差旅工作。（圖／讀者提供／CTWANT）



1月7日下午，本刊讀者在桃園機場巧遇邱昊奇，他與一群男性一同排隊登機，目的地是往馬來西亞吉隆坡。邱昊奇一身輕便，拉著一咖疑似裝有攝影器材的行李箱，而他同行的旅伴中，還包括知名MV導演邱柏昶Birdy，看起來應該是要去工作。

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▲邱昊奇拖著疑似裝有攝影器材的行李箱，身邊則是知名MV導演邱柏昶Birdy。（圖／讀者提供／CTWANT）

隨後邱昊奇在IG上更新動態，表示自己抵達馬來西亞，第一站就去吃了肉骨茶，又以限時動態預告「明天力宏演唱會見」。之後他po出工作照，他穿著全身黑，戴著對講式耳機，操作著軌道上的攝影機，疑似是去當王力宏演唱會的攝影師。

其實邱昊奇在2020年疫情後，就較少演出，他跟表演老師的朋友一同開設表演工作坊、上街擺攤賣麻糬設法開源，如實地表示自己沒有太多工作，決定為自己拚搏，考取到國立台灣藝術大學電影學系碩士班，也開始創作短片。

▲邱昊奇貼出自己2011年及2025年在王力宏演唱會的工作照，從舞者變成攝影師。（圖／翻攝邱昊奇IG／CTWANT）

去年9月他在IG上抒發心情：「生活中唯一快樂的事，剩下學習。其他都太糟糕了，第一次有了想淡出的念頭。」而他現在社群上的自介，聯絡資訊是他本人的信箱，前經紀公司已把他的名字從旗下藝人名單中摘掉，他也把重心轉移在幕後影像工作上，似證實當時「想淡出」並不只是說說。

邱昊奇在分享此趟吉隆坡工作心得時，提到自己2011年以舞者身分在王力宏世界巡迴演唱會登台，2025年則是來做拍攝，感嘆14年過去「探頭往自己的裡面看，發現根本找不到任何了不起的東西」，文中也提到「和平庸的自己妥協」，正是他心情寫照。

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