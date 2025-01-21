吳奇隆帶家人返台過年！破婚變謠言「和劉詩詩好得很」親友曝現況

▲吳奇隆曾被本刊目擊返台過年，參加餐敘。（圖／鏡週刊提供）

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54歲吳奇隆和小17歲劉詩詩20日逢結婚10週年，兩人卻屢傳婚變，日前被發現註銷夫妻倆在中國大陸唯一共同擁有的公司，讓離婚傳言甚囂塵上，不過小倆口似乎十分淡定，日前同時發聲關懷西藏震災，據知情人士指出，「兩人好得很」，吳奇隆農曆年預計帶兒子步步返台探親，劉詩詩則進哈爾濱劇組拍戲，不一定能同行。

吳奇隆和劉詩詩數度被外界傳離婚，日前吳媽媽受訪也坦言看到不實新聞心裡不好受，並讚媳婦詩詩溫柔體貼。儘管表面上看似平靜，但劉詩詩經紀公司上月面對不實謠言，正式發佈公函，商請賬號刪除與「劉詩詩離婚」等相關內容，稱該內容屬於有關劉詩詩的不實且有損名譽的傳言，回應離婚傳聞。

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根據小倆口身邊親友表示，吳奇隆和劉詩詩定居上海，快6歲的兒子步步也在上海讀書，平時上課，夫妻倆會視工作狀況輪流陪伴照顧孩子，平時也有貼身工作人員協助看顧，儘管夫妻因工作聚少離多，但不工作的日子，仍會一起和兒子共享天倫，月初劉詩詩前往哈爾濱演出懸疑劇《醉夢》，不少當地粉絲直讚她本人「狀態極佳，根本像大學生」。

▲劉詩詩（中）暫別兒子，在攝氏零下15度的哈爾濱工作。（圖／翻攝自微博）

▲劉詩詩（前）本月初已經赴哈爾濱進劇組拍戲。（圖／翻攝自雙魚小8微博）

不少中國大陸網友關注吳奇隆是否會前往探班劉詩詩，應對婚變傳聞。然而，哈爾濱當地氣溫約攝氏零下15度，吳奇隆攜帶孩子探班不便，因此規劃讓兒子寒假後返回台北奶奶家度假，至於劉詩詩是否會獨自留在劇組過年？目前尚未確定。



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