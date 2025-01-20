玄彬訪台美談+1！私下道謝「最帥翻譯」：兩天辛苦了

記者吳睿慈／台北報導

史詩鉅片《哈爾濱》集結玄彬、李棟旭、朴正民、全余贇、趙祐鎭、朴勳、劉在明以及中川雅也等同台飆戲，片商網銀國際影視日前將主演邀來台灣宣傳，4人在2天內出席記者會與兩場特映影人見面場，暢談電影秘辛。男神玄彬美談也因此加一，在所有行程結束後，特別向擁有「最帥翻譯」之稱的程浩握手道謝：「這兩天真的辛苦了，非常感謝你的幫忙。」私下美談再添一樁。

▲玄彬日前訪台宣傳電影。（圖／網銀國際影視提供）



導演禹民鎬、玄彬、朴勳、製片金元國訪台宣傳，一行人抵台就直奔西門國賓大戲院的首場特映影人見面場，玄彬寵粉無極限，移動時只要看到等候許久的粉絲，就會上前問好、握手，親自收下粉絲特製禮物，並在記者會上公開感謝粉絲：「因為見到大家又得到了更多力量。」令粉絲備感窩心。

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▲▼玄彬訪台美談加一，私下道謝翻譯老師。（圖／網銀國際影視提供）



不僅如此，翻譯老師透露玄彬在所有行程結束後，特別向翻譯老師握手道謝：「這兩天真的辛苦了，非常感謝你的幫忙。」私下美談再添一樁。



此外，玄彬、朴勳來到寶島，也暫時拋開忌口束縛，主動點了台灣經典美食組合炸雞排配珍珠奶茶來享用，讓同行的朴勳樂說：「台灣的大家很親切、風景漂亮、食物好吃，比我聽說的還要更好！」電影《哈爾濱》月29日大年初一全台上映。