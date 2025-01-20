陳小霞睽違20年出專輯！　7歲寫到70歲：變成老翅膀還能飛

記者吳睿慈／台北報導

唱作歌手陳小霞於17日發行她音樂生涯第4張個人創作專輯《老翅膀》，距離上一張專輯《哈雷媽媽》已20年，令許多歌迷驚喜不已。專輯取名為《老翅膀》源自於陳小霞的想法，她說：「我相信每個人，不管什麼年紀，都擁有『翅膀』，它是我們生命中未被發掘的力量。一旦學會放下過去的包袱，就會重新找到飛翔的能力。哪怕在再度起飛的時候，你的翅膀已經變成『老翅膀』了。不過請不要忘記，你還是可以飛的。」

▲70歲陳小霞睽違20年出專輯。（圖／華研國際提供）



2005年發行專輯《哈雷媽媽》後，陳小霞終於在2025年帶來第四張個人創作專輯《老翅膀》，她說：「我沒有規劃一定要出專輯，不是為了發專輯而發，而是作品累積到覺得可以發的時候才發。」表示她的每張專輯所呈現的音樂內容，都是她那段時間的想法及狀態，認為專輯就像她的筆記本。陳小霞透漏，其實她大約思考了五年要不要做這張專輯，「前面三張都有很多話可以講，到這一張有一點停頓，有一點不知道該講什麼。」直到五年後，生活起了很多變化，有一天她就跟自己說：「試試看吧！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳小霞從7歲寫到70歲。（圖／華研國際提供）



《老翅膀》這張專輯收錄的十首歌，都是來自於陳小霞人生中最真實的心情痕跡，像她抽屜裡深處那本被撕下來的，一篇篇歲月寫的散文，甚至有一些歌是二、三十年前所寫，決定在這次拿出來用。對於睽違20年再度發行專輯，陳小霞並不覺得擔心或緊張，她豁達地說：「我發每一張專輯都覺得是我人生最後一張，會聽我的音樂的人就會聽。」並認為更多的是感到開心，因為她可以透過這些作品，去回顧自己過去十年、二十年過得怎麼樣，「與自我對話，對自己有更多了解，這是最大的收穫。」



從七歲開始寫歌，一直到七十歲，陳小霞依然不間斷地在創作，幾十年來創作出無數經典歌曲，許多人好奇她是如何一直保持豐沛的創作能量，她說：「只要夠愛寫歌，自然就會一直寫下去。」認為並不是有人要她寫她才寫，而是寫歌本身就是她的生活狀態，是因為喜歡所以才持續的寫。陳小霞分享道：「並不是歌寫了一定要發表，我們自己的創作其實遠遠多過大家聽到、看到的。」並表示自己沒有尋找靈感的特別方式，例如一定要在什麼時間點寫，或是要去什麼地方寫，她直言：「我這輩子一直在寫歌，沒有脫離過創作狀態，就是專注地寫，它（靈感）會來找你的。」

▲70歲陳小霞最新專輯《老翅膀》是寫給自己的生命樂章。（圖／華研國際提供）



《老翅膀》專輯說的是「放下」和「飛翔」的故事，是70歲的陳小霞寫給自己的生命樂章，她笑說：「人到了這個年紀，很多事情都不覺得有什麼重要或不重要了。」表示現在內心已經不會起什麼波瀾，只要讓自己心安理得，過得自在就好，就如同這張專輯《老翅膀》，放下過去心上的包袱，重新揮舞肩上的翅膀。《老翅膀》1月17日數位及實體CD同步發行，典藏黑膠限量預購中，將於3月28日發行。