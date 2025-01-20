ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳小霞睽違20年出專輯！　7歲寫到70歲：變成老翅膀還能飛

記者吳睿慈／台北報導

唱作歌手陳小霞於17日發行她音樂生涯第4張個人創作專輯《老翅膀》，距離上一張專輯《哈雷媽媽》已20年，令許多歌迷驚喜不已。專輯取名為《老翅膀》源自於陳小霞的想法，她說：「我相信每個人，不管什麼年紀，都擁有『翅膀』，它是我們生命中未被發掘的力量。一旦學會放下過去的包袱，就會重新找到飛翔的能力。哪怕在再度起飛的時候，你的翅膀已經變成『老翅膀』了。不過請不要忘記，你還是可以飛的。」

▲▼70歲陳小霞睽違20年出專輯。（圖／華研國際提供）

▲70歲陳小霞睽違20年出專輯。（圖／華研國際提供）
  
2005年發行專輯《哈雷媽媽》後，陳小霞終於在2025年帶來第四張個人創作專輯《老翅膀》，她說：「我沒有規劃一定要出專輯，不是為了發專輯而發，而是作品累積到覺得可以發的時候才發。」表示她的每張專輯所呈現的音樂內容，都是她那段時間的想法及狀態，認為專輯就像她的筆記本。陳小霞透漏，其實她大約思考了五年要不要做這張專輯，「前面三張都有很多話可以講，到這一張有一點停頓，有一點不知道該講什麼。」直到五年後，生活起了很多變化，有一天她就跟自己說：「試試看吧！」

▲▼70歲陳小霞睽違20年出專輯。（圖／華研國際提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳小霞從7歲寫到70歲。（圖／華研國際提供）
  
《老翅膀》這張專輯收錄的十首歌，都是來自於陳小霞人生中最真實的心情痕跡，像她抽屜裡深處那本被撕下來的，一篇篇歲月寫的散文，甚至有一些歌是二、三十年前所寫，決定在這次拿出來用。對於睽違20年再度發行專輯，陳小霞並不覺得擔心或緊張，她豁達地說：「我發每一張專輯都覺得是我人生最後一張，會聽我的音樂的人就會聽。」並認為更多的是感到開心，因為她可以透過這些作品，去回顧自己過去十年、二十年過得怎麼樣，「與自我對話，對自己有更多了解，這是最大的收穫。」
 
從七歲開始寫歌，一直到七十歲，陳小霞依然不間斷地在創作，幾十年來創作出無數經典歌曲，許多人好奇她是如何一直保持豐沛的創作能量，她說：「只要夠愛寫歌，自然就會一直寫下去。」認為並不是有人要她寫她才寫，而是寫歌本身就是她的生活狀態，是因為喜歡所以才持續的寫。陳小霞分享道：「並不是歌寫了一定要發表，我們自己的創作其實遠遠多過大家聽到、看到的。」並表示自己沒有尋找靈感的特別方式，例如一定要在什麼時間點寫，或是要去什麼地方寫，她直言：「我這輩子一直在寫歌，沒有脫離過創作狀態，就是專注地寫，它（靈感）會來找你的。」

▲▼70歲陳小霞睽違20年出專輯。（圖／華研國際提供）

▲70歲陳小霞最新專輯《老翅膀》是寫給自己的生命樂章。（圖／華研國際提供）
  
《老翅膀》專輯說的是「放下」和「飛翔」的故事，是70歲的陳小霞寫給自己的生命樂章，她笑說：「人到了這個年紀，很多事情都不覺得有什麼重要或不重要了。」表示現在內心已經不會起什麼波瀾，只要讓自己心安理得，過得自在就好，就如同這張專輯《老翅膀》，放下過去心上的包袱，重新揮舞肩上的翅膀。《老翅膀》1月17日數位及實體CD同步發行，典藏黑膠限量預購中，將於3月28日發行。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

來不及卸妝扮安娜貝爾看診　男童眼神哀怨...醫生也笑翻

推薦閱讀

約砲台男星「遇過此生最小」！她做完崩潰：一場惡夢 3線索抓真實身分

約砲台男星「遇過此生最小」！她做完崩潰：一場惡夢 3線索抓真實身分

美女主播「報男星性侵新聞」突昏倒！遭揣測性朝貢受害…哽咽發聲

美女主播「報男星性侵新聞」突昏倒！遭揣測性朝貢受害…哽咽發聲

「只有公視敢讓諧星當主角」黃鐙輝淚謝！刪預算惹火演藝圈　6藝人發聲

「只有公視敢讓諧星當主角」黃鐙輝淚謝！刪預算惹火演藝圈　6藝人發聲

李威遭爆低調結婚未公開　另一半長相曝光！

李威遭爆低調結婚未公開　另一半長相曝光！

快訊／SM官方正名「泰妍」！3／16臺北大巨蛋7種票價公佈　這群人可以先買

快訊／SM官方正名「泰妍」！3／16臺北大巨蛋7種票價公佈　這群人可以先買

警消出動200人找85歲失智父！林葉亭淚揭4天搜救進度：爸爸快回家

警消出動200人找85歲失智父！林葉亭淚揭4天搜救進度：爸爸快回家

孫生帶嫩妹見演藝圈前輩！「金髮辣露長腿」　不甩前JKF女神告白

孫生帶嫩妹見演藝圈前輩！「金髮辣露長腿」　不甩前JKF女神告白

邰智源被指「賺到錢卻身敗名裂」！他24字電爆 最後還送❤️EQ超高

邰智源被指「賺到錢卻身敗名裂」！他24字電爆 最後還送❤️EQ超高

台、日AV女優合作+1！CEO證實「多人混戰」　女優開條件：那裏跟名牌一樣長

台、日AV女優合作+1！CEO證實「多人混戰」　女優開條件：那裏跟名牌一樣長

黃聖依斷開！　楊子直播「拿11克拉鑽戒」求婚…打電話3次沒人接

黃聖依斷開！　楊子直播「拿11克拉鑽戒」求婚…打電話3次沒人接

10億女星酒駕遭上銬！警局「跟吸毒犯關同間」　憔悴現身：加倍做公益

10億女星酒駕遭上銬！警局「跟吸毒犯關同間」　憔悴現身：加倍做公益

快訊／楊千霈證實離婚！「去年才傳婚變」　8年前交往19天就閃婚

快訊／楊千霈證實離婚！「去年才傳婚變」　8年前交往19天就閃婚

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

約砲台男星「遇過此生最小」！她做完崩潰：一場惡夢 3線索抓真實身分

美女主播「報男星性侵新聞」突昏倒！遭揣測性朝貢受害…哽咽發聲

「只有公視敢讓諧星當主角」黃鐙輝淚謝！刪預算惹火演藝圈　6藝人發聲

李威遭爆低調結婚未公開　另一半長相曝光！

快訊／SM官方正名「泰妍」！3／16臺北大巨蛋7種票價公佈　這群人可以先買

警消出動200人找85歲失智父！林葉亭淚揭4天搜救進度：爸爸快回家

孫生帶嫩妹見演藝圈前輩！「金髮辣露長腿」　不甩前JKF女神告白

邰智源被指「賺到錢卻身敗名裂」！他24字電爆 最後還送❤️EQ超高

台、日AV女優合作+1！CEO證實「多人混戰」　女優開條件：那裏跟名牌一樣長

黃聖依斷開！　楊子直播「拿11克拉鑽戒」求婚…打電話3次沒人接

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陳小霞

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 柯震東健康亮燈「上吐下瀉到天亮」　才剛為戲增肥10kg近況曝
  2. 天王中居正廣性醜聞還沒完！　受害女痛苦駁斥：沒拿天價和解金
  3. 楊貴媚雪地泡湯「旁邊全是男人」！　嚴藝文滿意風田讚：我可以
  4. 陳喬恩怒批網紅虐狗「一場謀殺案」　心痛發聲：令我徹夜悲傷
  5. 日61歲女星「直播突打鼾」猝逝！　死因曝光搭檔淚訴：我腳還在抖
  6. 玄彬訪台美談+1！私下道謝「最帥翻譯」：兩天辛苦了
  7. 立法院恐刪影視預算　「黑潮計畫進行中」文化部長李遠發聲了！
  8. 陳小霞睽違20年出專輯！　7歲寫到70歲：變成老翅膀還能飛
  9. 《台灣超人》票房破1400萬！　導演「全台跑透透」包場已達350場
  10. 家裡重要成員將消失！　韓瑜忍痛「拒婚柯叔元」成親計畫停止

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366