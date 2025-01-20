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王宥忻酒駕遭上銬！警局「跟吸毒犯關同間」　憔悴現身：加倍做公益

記者吳睿慈／台北報導

「財富女神」王宥忻擁有10億身家，2024年12月6日凌晨酒駕，她的保持捷轎車突停在新北淡水坪頂路與小坪頂路口，警方獲報趕抵現場，發現她身上散發濃烈酒氣，經酒測值高達0.92mg/L，遠超法定標準，警詢後依法移送偵辦。這1個月來，她反省過錯，20日現身北投做公益，宣導文明飼養與環境清潔，並正面表示「真心希望能用自己的經歷警醒更多人，任何時候都不要抱有僥倖心理，選擇不酒駕就是在保護自己和他人的生命」，未來會加倍回饋社會。

▲▼王宥忻反省現身：加倍做公益。（圖／固力狗提供）

▲王宥忻酒駕後反省現身，未來會加倍做公益。（圖／固力狗提供）

王宥忻20日換上清潔隊服，親自示範撿拾狗糞，提醒飼主在遛狗時務必繫好牽繩並隨手清理寵物的排泄物。她希望通過自身行動喚起大眾對維護公共環境的重要性，營造更友善、更乾淨的社區環境。

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她酒駕事件後首度現身，對於所犯下的錯誤深感後悔與自責，「去年12月6號凌晨因為要出門找老公，當天寒流來在北投又非常的冷，於是喝了煮燒酒雞的米酒禦寒，在路上開5分鐘覺得不對勁的停在路上，打電話給老公求救，並沒有睡著。沒想到沒幾分鐘警察就過來關心，荒郊之中竟然這麼快就有人來關心，警察看我能夠正常下車，也有正常問話，協助我把車子停到旁邊，也提出酒測程序。因為覺得家裡的米酒應該濃度不會太烈，警察說要吹就接受，沒想到一吹就0.9，我也是嚇一跳。」

▲▼王宥忻酒駕遭上銬！拘留所「跟吸毒犯關同間」　現身反省：加倍做公益。（圖／固力狗提供）

▲王宥忻會積極面對未來的刑罰。（圖／固力狗提供）

當下馬上就被上銬帶回警局，王宥忻在收留所關上一晚的時間，她表示：「當晚與一名疑似為吸毒犯的人關在一起，對方說自己因為3次吸毒而進來，在那邊過夜讓我覺得蠻可怕的，也讓我想到在台灣的還有很多需要關懷的族群。」

針對酒駕事件引發的輿論壓力，王宥忻坦言，起初感到極度自責，但選擇正視錯誤並以實際行動彌補過失。她強調，錯誤無法挽回，但補救行動是唯一能表達悔意的方式。她也藉此機會向大眾呼籲：「現在是尾牙時節，如果喝酒，務必找代駕。」此外，對於因酒駕致死的悲劇性事件，她表達深切的痛心，並提醒社會大眾切勿心存僥倖，珍惜每一次選擇的機會。

▲▼王宥忻酒駕遭上銬！拘留所「跟吸毒犯關同間」　現身反省：加倍做公益。（圖／固力狗提供）

▲王宥忻回應邱軍事件「我也是犯錯的人，沒有資格評論別人」。（圖／固力狗提供）

王宥忻也回應邱軍事件表示：「我自己也是犯錯的人，沒有資格評論別人。但我相信後續有誠意彌補，做出行動來承擔自己的過失。我真心希望能用自己的經歷警醒更多人，任何時候都不要抱有僥倖心理，選擇不酒駕就是在保護自己和他人的生命。接下來，我會加倍做社會回饋，創造正面的影響力，回饋社會，該面對的懲處也會積極面對！」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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