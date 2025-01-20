約砲台男星「遇過此生最小」！她做完崩潰：一場惡夢 3線索抓真實身分

記者潘慧中／綜合報導

YouTube頻道《綜口味開房間》由美妝KOL丹妮婊姐、紀斯豪和「五堅情」小賴一同主持，解答網友來信所遇到的難題。近日格外引起討論的是，有女粉絲坦承跟某位男星約砲後，感受可說是「一場惡夢」，未料小賴看完真相照也尖叫直言：「我認識欸！」

▲女粉絲分享和男星約砲經驗。（圖／翻攝自YouTube／綜口味娛樂）



該女網友透露，她在一次表演活動中認識了這位男星，對方之後頻繁主動聯繫，「目的性很明確的那種，我也能看出他來的目的」，於是就自然而然發生了親密關係。

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▲女粉絲在表演活動認識了這位男星。（圖／翻攝自YouTube／綜口味娛樂）



然而，這次經歷卻讓該女網友直呼是一場惡夢，原因是「他是我此生遇過最小的一個」，而男方似乎毫無自覺、還不斷提出再次見面的要求。事後，她還意外得知朋友同樣跟該男星約砲過，友人也和自己有相同感受。

▲女粉絲做完直呼是一場惡夢。（圖／翻攝自YouTube／綜口味娛樂）



該女網友去信詢問是否要跟該男星撕破臉，小賴第一時間看到男方的照片後，忍不住放聲大叫，原來他認識這個男生，彼此不熟到有一起吃過幾次飯，「這個爆料者的故事我也聽過不少，就是他單身的時候可能就是比較愛玩這樣子」，但他認為不必撕破臉，單純拒絕再約就好，「他就是帥啊！」

▲男星身分線索曝光。（圖／翻攝自YouTube／綜口味娛樂）