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歐陽妮妮初見兒子「最熟悉的陌生人」　聽到哭聲秒淚崩：你是誰？

記者王靖淳／綜合報導

女星歐陽妮妮去年6月宣布嫁給藝人張書豪，同年年底迎來寶貝兒子的誕生，平時會在社群記錄生活的她，最近也分享產後第一眼見到兒子的真實感受，坦言聽到對方哭了自己也跟著哭，「看到第一眼是覺得你是誰？最熟悉的陌生人。」

▲▼歐陽妮妮。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

▲歐陽妮妮去年底生下兒子。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

歐陽妮妮透過Threads留言回覆同樣升格當媽的女星Mia，並大方分享在成為母親後的真實感受。Mia好奇發問，每位父母見到新生兒的第一句話會是什麼，為此，歐陽妮妮透露，當她第一次聽到兒子的哭聲時，自己也情不自禁地跟著哭了，同時也進一步描述她看到孩子第一眼的心情，她形容那是種最熟悉的陌生人的感受，「看到第一眼是覺得你是誰？是從我肚子裡出來的人嗎？」

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▲▼歐陽妮妮。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

▲歐陽妮妮分享看到兒子第一眼的心情。（圖／翻攝自Threads／niniouyang）

事實上，歐陽妮妮6日首度透過社群發文，寫下升格當媽的心情變化，除了透露她的兒子小名叫做「睦睦」之外，同時也分享，這個新生命的到來，帶給她的喜悅和感動。她在文中表達對兒子未來成長的期待與承諾，「小睦睦歡迎你來到這個世界！爸比媽咪會一起牽著你的手，陪著你一起長大。」最後不忘在文末感謝外界的關心，「這幾天經歷了一場奇幻的旅程！現在想起來腦子還嗡嗡嗡的。一切平安，一切都好。」

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歐陽妮妮, 張書豪, 結婚, 懷孕

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