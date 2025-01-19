「胡瓜新寵」笑笑宣布新身份！證實加入樂天職棒應援　公開2025年期許

記者孟育民／台北報導

台灣職業籃球大聯盟桃園台啤永豐雲豹專屬啦啦隊浪Live電豹女成員：由小楓隊長領軍與草莓、Nia、雪寶、語萱、Jasmine、紹頤，今（18日）現身台北市信義區香堤大道廣場與粉絲相見歡，並發送精緻小禮物給到場支持的粉絲。今日活動笑笑、安汝因為工作未能到場與粉絲相見歡，但笑笑今年工作將是超忙碌，確定跨足樂天職棒應援，她期許新的一年自已用笑容跟活力讓更多人感受球場熱情的氛圍。

▲笑笑將加入樂天職棒應援。（圖／想想時間有限公司提供）



電豹女經紀公司想想時間有限公司表示會在年前舉辦「電豹女與鐵粉相見歡」活動，就是為了感謝粉絲對女孩們整年度的支持與照顧，小禮物無法滿足到場每一位粉絲，還盼粉絲們海涵，更表示下次一定會湊齊電豹女全體，將活動擴大舉辦。趕在年前跟粉絲相聚，語萱透露：「之前有送過粉絲手寫卡片跟自己的周邊商品，因為大家真的都很照顧，當然要給些小回饋。」

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▲電豹女的成員們18日現身信義區跟粉絲們見面。（圖／想想時間有限公司提供）

草莓也說一直以來很感謝粉絲力挺支持：「通常都是粉絲在疼愛我，這次換我回饋他們。」紹頤則表示：「第一次特地舉辦了一個小活動來回饋。很謝謝大家願意把每個能夠見面的週末留給電豹女們。」而今日未能前來的女孩們，也特別準備了小禮，請託其他出席的女孩代為分送給現場粉絲。