ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「胡瓜新寵」笑笑宣布新身份！證實加入樂天職棒應援　公開2025年期許

記者孟育民／台北報導

台灣職業籃球大聯盟桃園台啤永豐雲豹專屬啦啦隊浪Live電豹女成員：由小楓隊長領軍與草莓、Nia、雪寶、語萱、Jasmine、紹頤，今（18日）現身台北市信義區香堤大道廣場與粉絲相見歡，並發送精緻小禮物給到場支持的粉絲。今日活動笑笑、安汝因為工作未能到場與粉絲相見歡，但笑笑今年工作將是超忙碌，確定跨足樂天職棒應援，她期許新的一年自已用笑容跟活力讓更多人感受球場熱情的氛圍。

▲▼電豹女的成員們18日現身信義區跟粉絲們見面。（圖／想想時間有限公司提供）

▲笑笑將加入樂天職棒應援。（圖／想想時間有限公司提供）

電豹女經紀公司想想時間有限公司表示會在年前舉辦「電豹女與鐵粉相見歡」活動，就是為了感謝粉絲對女孩們整年度的支持與照顧，小禮物無法滿足到場每一位粉絲，還盼粉絲們海涵，更表示下次一定會湊齊電豹女全體，將活動擴大舉辦。趕在年前跟粉絲相聚，語萱透露：「之前有送過粉絲手寫卡片跟自己的周邊商品，因為大家真的都很照顧，當然要給些小回饋。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼電豹女的成員們18日現身信義區跟粉絲們見面。（圖／想想時間有限公司提供）

▲電豹女的成員們18日現身信義區跟粉絲們見面。（圖／想想時間有限公司提供）

草莓也說一直以來很感謝粉絲力挺支持：「通常都是粉絲在疼愛我，這次換我回饋他們。」紹頤則表示：「第一次特地舉辦了一個小活動來回饋。很謝謝大家願意把每個能夠見面的週末留給電豹女們。」而今日未能前來的女孩們，也特別準備了小禮，請託其他出席的女孩代為分送給現場粉絲。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感

推薦閱讀

快訊／楊千霈證實離婚！「去年才傳婚變」　8年前交往19天就閃婚

快訊／楊千霈證實離婚！「去年才傳婚變」　8年前交往19天就閃婚

快訊／遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲：他人的恥笑我承受

快訊／遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲：他人的恥笑我承受

獨／Ryu、Yuma確定離婚！小王Tommy神隱兩個月　「遭店家切割」現況曝

獨／Ryu、Yuma確定離婚！小王Tommy神隱兩個月　「遭店家切割」現況曝

太震撼！A-Lin一口氣「請3大天后」世紀合體　一唱完糗了：真的不合

太震撼！A-Lin一口氣「請3大天后」世紀合體　一唱完糗了：真的不合

崩壞！《海豚灣》童星21歲殺國三生「至今還在逃」　淪10大外逃要犯

崩壞！《海豚灣》童星21歲殺國三生「至今還在逃」　淪10大外逃要犯

林葉亭85歲失智父走失3天！深夜哭喊「頑皮的爸爸玩笑開太大了」

林葉亭85歲失智父走失3天！深夜哭喊「頑皮的爸爸玩笑開太大了」

快訊／Ryu、Yuma證實決定離婚！ 　「暴瘦憔悴現身」拍片致歉

快訊／Ryu、Yuma證實決定離婚！ 　「暴瘦憔悴現身」拍片致歉

結婚才7個月　《KANO》最美校花孫睿證實離婚...落淚洩心聲

結婚才7個月　《KANO》最美校花孫睿證實離婚...落淚洩心聲

《小明星大跟班》播9年驚傳收攤！吳宗憲Sandy最後錄影　現實問題曝

《小明星大跟班》播9年驚傳收攤！吳宗憲Sandy最後錄影　現實問題曝

Sandy吳宗憲證實請辭9年《小明星》！　曝收攤真正原因：我們後會有期

Sandy吳宗憲證實請辭9年《小明星》！　曝收攤真正原因：我們後會有期

Yuma離婚宣布退出頻道！　道歉Ryu：我很後悔傷害了你

Yuma離婚宣布退出頻道！　道歉Ryu：我很後悔傷害了你

華航董座遺物藏樂手愛女成績單！　驚見「隔壁同學是影后」

華航董座遺物藏樂手愛女成績單！　驚見「隔壁同學是影后」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／楊千霈證實離婚！「去年才傳婚變」　8年前交往19天就閃婚

快訊／遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲：他人的恥笑我承受

獨／Ryu、Yuma確定離婚！小王Tommy神隱兩個月　「遭店家切割」現況曝

太震撼！A-Lin一口氣「請3大天后」世紀合體　一唱完糗了：真的不合

崩壞！《海豚灣》童星21歲殺國三生「至今還在逃」　淪10大外逃要犯

林葉亭85歲失智父走失3天！深夜哭喊「頑皮的爸爸玩笑開太大了」

快訊／Ryu、Yuma證實決定離婚！ 　「暴瘦憔悴現身」拍片致歉

結婚才7個月　《KANO》最美校花孫睿證實離婚...落淚洩心聲

《小明星大跟班》播9年驚傳收攤！吳宗憲Sandy最後錄影　現實問題曝

Sandy吳宗憲證實請辭9年《小明星》！　曝收攤真正原因：我們後會有期

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

笑笑, 樂天, 電豹女, 草莓, Nia, 胡瓜新寵

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 不只《魷魚遊戲》！日韓10大「生存遊戲」盤點　它上映24年仍經典
  2. 楊千霈「嬌喊屈中恆好哥哥」片段被挖　小S看不下去：我已氣瘋
  3. 奎丁患甲狀腺結節「認了有變大」！　親吐心境變化：不再抱負面想法
  4. 郭書瑤賣私服做公益！　王彩樺曝她私下另一面
  5. 「胡瓜新寵」笑笑宣布新身份！證實加入樂天職棒應援　公開2025年期許
  6. 25歲男模淪豬仔獲救！　大拇指發黑疑「遭拔指甲」本尊親解答
  7. 賈永婕羞喊歐巴示愛「玄彬反應曝光」！　網羨：上輩子救了宇宙
  8. 林葉亭85歲失智父走失三天「消防局全面搜索」！　目前仍無進展發聲了
  9. 六月挺過婚變健康亮燈：腫到不成人樣！　「同框李易」夫妻近況曝
  10. 婁峻碩、焦凡凡結婚不到1個月　邱鋒澤不忍了揭內幕：這個仇我會報！

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366