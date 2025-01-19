婁峻碩、焦凡凡結婚不到1個月　邱鋒澤不忍了揭內幕：這個仇我會報！

記者蔡琛儀／台北報導

邱鋒澤去年底喜迎10周年，推出《COlOR Free》專輯，連跑高雄、台中、香港辦簽唱會，今（19日）在台北的則是最後一場，其所屬五堅情團員婁峻碩去年底升格人夫，還找來五堅情等好友一起證婚，他今天卻爆料，將展開復仇計畫，「這個仇我會報！之後（登記）會約更早的時間。」

▲邱鋒澤今在台北舉辦簽唱會。（圖／原音娛樂提供）

原來婁峻碩登記結婚當天約了一大早，結果五堅情團員抵達時他已完成登記手續，邱鋒澤直呼當天時間真的超早，雖打趣說要跟婁峻碩討妝髮費，但其實內心非常感動，表示自己也被幸福氛圍感染，開始考慮婚姻大事。

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由於婁峻碩事前已表明，之後辦婚禮只會找至親家人，邱鋒澤是否還會包紅包？他說要跟團員討論一下：「如果包就要很大包。」有可能超過百萬元嗎？他點頭幽默說：「當然有，但要看是什麼幣。」

▲邱鋒澤透露正在製作五堅情專輯。（圖／原音娛樂提供）

他上周在香港演出不慎感冒，經過休養後好轉許多，過年要回新加坡陪家人，同時籌備五堅情新專輯，透露目前進度約五成，「我也有一些特別的合作，會給粉絲驚喜。」此外，五堅情跟鬼鬼（吳映潔）先前常在節目合作，對於日前鬼鬼自爆產女當媽，他獻上祝福，還疑惑問：「是雙胞胎是不是？」之後才發現是誤會。