新生代男神甜茶挑戰「搖滾詩人」創北美票房新巔峰

娛樂中心／綜合報導

提摩西·夏勒梅（Timothée Chalamet）被譽為新世代的實力派偶像，這次在探照燈影業的新作《巴布狄倫：搖滾詩人》中，挑戰自彈自唱，真實重現搖滾傳奇巴布狄倫（Bob Dylan）的靈魂。不僅如此，他還透過細膩的肢體語言與深入研究，完美詮釋這位音樂革命者的精神內核。金球獎頒獎現場，主持人妮基·格拉瑟甚至幽默表示：「提摩西簡直是巴布狄倫重生！」充分展現了甜茶在演技與音樂上的突破性表現。

▲「甜茶」提摩西夏勒梅（右）化身傳奇歌神「巴布狄倫」。（圖／探照燈影業提供）

從無名少年到時代之聲

巴布狄倫是誰？他如何從明尼蘇達的一個無名少年，成為音樂界和文化界的永恆象徵？電影《巴布狄倫：搖滾詩人》帶領觀眾回到1960年代，見證一個年輕人如何以詩句和音樂改變世界。

提摩西為了貼近這位傳奇音樂家的多面性，歷時數年苦練吉他和歌唱技巧，並在採訪中坦言：「我的使命就是讓觀眾重新認識巴布狄倫的音樂。」電影中，他重新演繹了多首經典曲目，包含《The Times They Are A-Changin'》，將當年的文化氛圍與叛逆精神活生生地帶回銀幕。

▲「甜茶」提摩西夏勒梅與莫妮卡巴巴羅深情對唱。（圖／探照燈影業提供）

音樂與文字的藝術碰撞

巴布狄倫的音樂不僅改變了民謠的定義，更以文字創作觸及文學和政治領域。他的歌詞成為反映社會動盪與希望的鏡子。電影中，經典歌曲《Blowin’ in the Wind》的重現，將1960年代的動盪與變革直擊觀眾內心。甜茶以其深刻的演技與聲音力量，再現巴布狄倫如何用音樂喚醒一整個世代，讓現代觀眾也能感受到這股音樂革命的震撼。

▲「甜茶」提摩西夏勒梅在電影中挑戰自彈自唱。（圖／探照燈影業提供）



票房破紀錄，甜茶衝刺奧斯卡

《巴布狄倫：搖滾詩人》上映僅12天，票房已突破4170萬美金，刷新了探照燈影業的紀錄。不僅如此，甜茶更以此片榮獲金球獎提名，成為本屆奧斯卡的熱門候選。這部結合音樂、歷史與文化的佳作，不僅讓影迷大呼過癮，也讓甜茶以實力再度證明，他不僅是「新生代男神」，更是新時代最具潛力的演技派。

▲《巴布狄倫：搖滾詩人》由提摩西夏勒梅主演。（圖／探照燈影業提供）

必看好雷：甜茶與巴布狄倫的靈魂共鳴

《巴布狄倫：搖滾詩人》讓小編對提摩西夏勒梅的演技再度改觀。提摩西的表演，不僅是對一位音樂巨星的致敬，更是一場穿越時光的靈魂共鳴。他不僅完美詮釋巴布狄倫的音樂靈魂，彷彿穿越到了那個用歌聲改變世界的年代。

其中一幕最令人印象深刻：「提摩西站在紐約西村的小舞台上，彈著吉他低聲吟唱，畫面簡單卻令人動容。無需華麗的舞台設計，只靠一把吉他與真摯的歌詞，便能直擊人心。」

《巴布狄倫：搖滾詩人》現正全台熱映中，現在就進影院，與甜茶一起感受音樂與時代的靈魂震撼！