ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

新生代男神甜茶挑戰「搖滾詩人」創北美票房新巔峰

娛樂中心／綜合報導

提摩西·夏勒梅（Timothée Chalamet）被譽為新世代的實力派偶像，這次在探照燈影業的新作《巴布狄倫：搖滾詩人》中，挑戰自彈自唱，真實重現搖滾傳奇巴布狄倫（Bob Dylan）的靈魂。不僅如此，他還透過細膩的肢體語言與深入研究，完美詮釋這位音樂革命者的精神內核。金球獎頒獎現場，主持人妮基·格拉瑟甚至幽默表示：「提摩西簡直是巴布狄倫重生！」充分展現了甜茶在演技與音樂上的突破性表現。

▲「甜茶」提摩西夏勒梅化身傳奇歌神《巴布狄倫：搖滾詩人》。（圖／探照燈影業提供）

▲「甜茶」提摩西夏勒梅（右）化身傳奇歌神「巴布狄倫」。（圖／探照燈影業提供）

從無名少年到時代之聲

巴布狄倫是誰？他如何從明尼蘇達的一個無名少年，成為音樂界和文化界的永恆象徵？電影《巴布狄倫：搖滾詩人》帶領觀眾回到1960年代，見證一個年輕人如何以詩句和音樂改變世界。

提摩西為了貼近這位傳奇音樂家的多面性，歷時數年苦練吉他和歌唱技巧，並在採訪中坦言：「我的使命就是讓觀眾重新認識巴布狄倫的音樂。」電影中，他重新演繹了多首經典曲目，包含《The Times They Are A-Changin'》，將當年的文化氛圍與叛逆精神活生生地帶回銀幕。

▲《巴布狄倫：搖滾詩人》提摩西夏勒梅（右）與莫妮卡巴巴羅感人深情對唱。（圖／探照燈影業提供）

▲「甜茶」提摩西夏勒梅與莫妮卡巴巴羅深情對唱。（圖／探照燈影業提供）

音樂與文字的藝術碰撞

巴布狄倫的音樂不僅改變了民謠的定義，更以文字創作觸及文學和政治領域。他的歌詞成為反映社會動盪與希望的鏡子。電影中，經典歌曲《Blowin’ in the Wind》的重現，將1960年代的動盪與變革直擊觀眾內心。甜茶以其深刻的演技與聲音力量，再現巴布狄倫如何用音樂喚醒一整個世代，讓現代觀眾也能感受到這股音樂革命的震撼。

▲《巴布狄倫：搖滾詩人》由提摩西夏勒梅主演。（圖／探照燈影業提供）

▲「甜茶」提摩西夏勒梅在電影中挑戰自彈自唱。（圖／探照燈影業提供）

票房破紀錄，甜茶衝刺奧斯卡

《巴布狄倫：搖滾詩人》上映僅12天，票房已突破4170萬美金，刷新了探照燈影業的紀錄。不僅如此，甜茶更以此片榮獲金球獎提名，成為本屆奧斯卡的熱門候選。這部結合音樂、歷史與文化的佳作，不僅讓影迷大呼過癮，也讓甜茶以實力再度證明，他不僅是「新生代男神」，更是新時代最具潛力的演技派。

▲《巴布狄倫：搖滾詩人》提摩西夏勒梅（右）與莫妮卡巴巴羅感人深情對唱。（圖／探照燈影業提供）

▲《巴布狄倫：搖滾詩人》由提摩西夏勒梅主演。（圖／探照燈影業提供）

必看好雷：甜茶與巴布狄倫的靈魂共鳴

《巴布狄倫：搖滾詩人》讓小編對提摩西夏勒梅的演技再度改觀。提摩西的表演，不僅是對一位音樂巨星的致敬，更是一場穿越時光的靈魂共鳴。他不僅完美詮釋巴布狄倫的音樂靈魂，彷彿穿越到了那個用歌聲改變世界的年代。

其中一幕最令人印象深刻：「提摩西站在紐約西村的小舞台上，彈著吉他低聲吟唱，畫面簡單卻令人動容。無需華麗的舞台設計，只靠一把吉他與真摯的歌詞，便能直擊人心。」

《巴布狄倫：搖滾詩人》現正全台熱映中，現在就進影院，與甜茶一起感受音樂與時代的靈魂震撼！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱太香」李雅英成學姐

推薦閱讀

「千年一遇」20歲J級AV女優放送邪惡視角照！　老司機一看蜜大腿全暈

「千年一遇」20歲J級AV女優放送邪惡視角照！　老司機一看蜜大腿全暈

魔術師春晚表演「人體分割」疑失敗　空等30秒沒還原就推走全傻眼

魔術師春晚表演「人體分割」疑失敗　空等30秒沒還原就推走全傻眼

林葉亭尋失智父「僅4監視器拍到身影」　走失7天她連三喊：不可能

林葉亭尋失智父「僅4監視器拍到身影」　走失7天她連三喊：不可能

徐乃麟FB開戰！點名她「準備過年吃官司」：沒告妳我跟妳姓 原因曝

徐乃麟FB開戰！點名她「準備過年吃官司」：沒告妳我跟妳姓 原因曝

李珠珢剛加盟富邦！「大邱Karina」簽給70萬YTR來台發展　爆韓國啦啦隊內幕

李珠珢剛加盟富邦！「大邱Karina」簽給70萬YTR來台發展　爆韓國啦啦隊內幕

嗆徐乃麟「違停還不繳罰單」3字踩線了！本尊被釣出反擊：一定告你

嗆徐乃麟「違停還不繳罰單」3字踩線了！本尊被釣出反擊：一定告你

野生陳庭妮「現蹤信義區」完全沒遮！靠桌街邊酒吧 真實狀態全被拍

野生陳庭妮「現蹤信義區」完全沒遮！靠桌街邊酒吧 真實狀態全被拍

《貞愛好運到》男星家中離世！享年僅39歲　法醫證實：是輕生

《貞愛好運到》男星家中離世！享年僅39歲　法醫證實：是輕生

趙正平分析「人父出軌主因」　中肯勸世：忍到死為止吧

趙正平分析「人父出軌主因」　中肯勸世：忍到死為止吧

李千娜罕見脫了！低胸「外露內衣」超兇事業線被看光 網驚：原來有料

李千娜罕見脫了！低胸「外露內衣」超兇事業線被看光 網驚：原來有料

4星座2025年有感情債！　「這類人愛玩短期戀愛」：容易迷失自我

4星座2025年有感情債！　「這類人愛玩短期戀愛」：容易迷失自我

徐乃麟違停路邊開戰2警員！　親發聲「還原情況」：對就是對錯就是錯

徐乃麟違停路邊開戰2警員！　親發聲「還原情況」：對就是對錯就是錯

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

「千年一遇」20歲J級AV女優放送邪惡視角照！　老司機一看蜜大腿全暈

魔術師春晚表演「人體分割」疑失敗　空等30秒沒還原就推走全傻眼

林葉亭尋失智父「僅4監視器拍到身影」　走失7天她連三喊：不可能

徐乃麟FB開戰！點名她「準備過年吃官司」：沒告妳我跟妳姓 原因曝

李珠珢剛加盟富邦！「大邱Karina」簽給70萬YTR來台發展　爆韓國啦啦隊內幕

嗆徐乃麟「違停還不繳罰單」3字踩線了！本尊被釣出反擊：一定告你

野生陳庭妮「現蹤信義區」完全沒遮！靠桌街邊酒吧 真實狀態全被拍

《貞愛好運到》男星家中離世！享年僅39歲　法醫證實：是輕生

趙正平分析「人父出軌主因」　中肯勸世：忍到死為止吧

李千娜罕見脫了！低胸「外露內衣」超兇事業線被看光 網驚：原來有料

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

甜茶, Timothée Chalamet, 巴布狄倫：搖滾詩人, 搖滾詩人

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 蕭敬騰超寵員工「年終最高8個月」！　尾牙加碼撒百萬現金
  2. 小S大女兒「突脫光衣服」邊哭邊跑！嚇壞S媽 法師一看：身上纏7個
  3. 閨蜜遭渣夫家暴！楊紫怒甩2巴掌　「她又遭情勒」悲慘結局曝光
  4. 春聯一票人貼錯！「福字不能倒貼」9禁忌一次看　貼這1字會招爛桃花
  5. 《愛的迫降》電影版男主角太man！　女主角竟排練到腿軟暈倒
  6. 2024年度百首單曲出爐！　Energy這首歌打敗〈APT.〉奪冠超猛
  7. 蛇年追劇片單來啦！王鶴棣《大奉打更人》、金憓秀《揭密最前線》、《進擊的巨人》一次看
  8. 嗆徐乃麟「違停還不繳罰單」3字踩線了！本尊被釣出反擊：一定告你
  9. 野生陳庭妮「現蹤信義區」完全沒遮！靠桌街邊酒吧 真實狀態全被拍
  10. 小孟老師／1月24日星座運勢　金牛座「幸運色大紅」攀上幸福巔峰

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366