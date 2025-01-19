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《茶金》李杏挺公視　隔空嗆陳沂：妳沒在看就不重要嗎？

記者王靖淳／綜合報導

國民黨最近提案刪除文化部補助公視的預算，此舉引發影視圈反彈，許多藝人得知消息後紛紛聲援，不過網紅陳沂卻逆風發文，「我真的不需要公視。」貼文曝光後立即掀起討論，就連曾以《茶金》獲得第57屆金鐘獎戲劇節目女配角獎的女星李杏都發文嗆她：「妳沒在看的東西就不重要是嗎？」

▲▼陳沂李杏。（圖／翻攝自Facebook／陳沂李杏）

▲陳沂（圖左）的發文引發李杏不滿。（圖／翻攝自Facebook／陳沂、李杏）

陳沂昨（18）日透過臉書發文指出，儘管公視的預算削減在藝文界引發強烈反彈，不過她本人卻沒在看公視的節目或戲劇。陳沂進一步說明自己的立場，語帶諷刺地表示，如果能得到政府的補助，她或許也會加入抗議的行列，但由於她沒受益，因此對砍預算持不同看法，「砍了能讓我少繳點稅嗎？我真的不需要公視。」

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▲▼陳沂。

▲陳沂直言她不需要公視。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

針對陳沂的貼文內容，女星李杏透過Threads提出強烈反駁，她以比喻來強調，即使某些公共服務或設施不是每個人日常所需，但它們仍具有其價值和重要。李杏列舉如玉山氣象觀測、捷運監視系統以及國道即時影像監測器等，這些雖然在生活中可能不常用到，但卻是社會運作的重要組成，「101裡那顆阻尼器，我平常也用不到，那就乾脆全部拆掉好了，我實在想不到，有什麼比妳的好奇跟個人收視習慣，更不重要的事情了。」

▲▼陳沂、李杏。（圖／翻攝自Threads／lufuling）（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

▲李杏發文吐槽陳沂。（圖／翻攝自Threads／lufuling）

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陳沂, 公視, 李杏, 網紅

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