中居正廣醜聞扯出「性朝貢」風波！　電視台致歉：成立調查委員會

記者劉宛欣／綜合報導

日本綜藝天王中居正廣最近捲入多起性醜聞事件，他被指控在2023年涉嫌性侵一名20多歲女性，並且捲入了富士電視台高層主導的「性朝貢」酒局。面對這些爭議，富士電視台社長港浩一表示，公司將成立由外部律師主導的調查委員會，且強調公司員工並未參與這些事件，表示將經過調查釐清真相。

▲中居正廣一連捲入多起性醜聞。（圖／資料照／攝影中心）

根據《NHK》的報導，富士電視台首次就性朝貢事件召開記者會，港浩一在開場時對此事向觀眾致歉。他表示：「這起事件造成了觀眾及相關人士的困擾與憂心，對於至今未能做出解釋，我們深感抱歉。」

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日媒《週刊文春》2024年底爆料中居正廣於2023年6月，與當時富士電視台女職員發生糾紛。據報導，該女原預計與富士電視台編輯部的上司A、中居正廣吃晚餐，A臨時缺席，導致該女與中居單獨用餐時遭到性侵。女職員認為自己被A設局，事後她上報給富士電視台，並因精神創傷住院治療。後來，通過律師協調，中居正廣同意支付約9000萬日圓（約1894萬台幣）的和解金。

▲電視台針對中居正廣捲入的性朝貢飯局發表聲明。（圖／資料照／攝影中心）

港浩一透露，富士電視台在2023年6月收到相關報告，為此成立調查委員會，另一方面，近期《週刊文春》再次爆料，除了該名女職員之外，還有一名線上的女主播捲入「性朝貢」酒局。對此，港浩一強調「我相信這樣的事件並未發生」，但同樣會交由調查處理。