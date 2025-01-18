過氣韓男星爆「棄養失智老母親」斷聯　療養院求救：老人無處可去

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一名古裝劇朴姓演員17日被爆棄養失智老母親於療養院，由於機構即將關閉，院裡的老人必須交由家人接走，朴姓男演員卻消失斷聯，拖欠療養院費用事小，老奶奶沒地方去事大，院方無計可施，才找上媒體爆料，引起各界關注。

▲一名老奶奶遭棄養於療養院，循線才知她的兒子曾是演員。（圖／翻攝自SBS）



據韓媒報導，崔姓老奶奶雖患有失智症，但為了不忘記兒子的電話號碼，天天反覆寫著數字，更會把手機充飽電。然而，朴男已經斷聯許久，拖欠院方超過1年的費用，院方無奈表示：「錢不是大問題，如果錢是問題的話，當他已經拖欠到韓幣1300萬時，我們也不會這樣幫忙照顧老奶奶了，長輩的去處才是大問題。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲該名朴男演過古裝劇且當時小有名氣。（圖／翻攝自SBS）



該機構即將停業，老奶奶受訪時說出心聲，「希望有人來把我帶回家，但也要有人來⋯」，字句間令人不捨，哀傷的背影更是讓人感傷。不僅如此，院方透露，朴男斷聯就算了，他還同時領著扶養媽媽的福利金，導致崔奶奶無法好好使用國家機構救濟設施。

▲朴男現不知去處，甚至盜領媽媽的扶養金。（圖／翻攝自SBS）



這則爆料引起各界關注，輿論試圖找出該位古裝劇朴姓演員，只是據報導該位演員當年小有名氣，但如今已不在影視圈許久，退出業界後，轉行從事餐飲業，卻經商失敗留下一屁股債，後來又入職健康機能食品公司，但媒體循線拜訪，公司方面卻表示「他本來是任職海外宣傳理事，但離職很久了」，朴男不知去處，節目盼望相關單位介入幫忙，替崔姓老奶奶安置住處。