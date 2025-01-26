小孟老師／1月26日星座運勢　天蠍受公司重視「參考家人意見」

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：平穩安定幸福
感情：愛情同心協力
財運：把握瞭解政策
幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：獅子
工作：順利獲得資源
感情：決定追求對方
財運：獲得收益機會
幸運色：紅色
貴人：魔羯
小人：水瓶
工作：新的制度實施
感情：可以當機立斷
財運：可望擴大投資
幸運色：淡藍色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
【土象星座】
工作：聽從老闆指示
感情：信任伴侶付出
財運：精打細算增值
幸運色：咖啡色
貴人：巨蟹
小人：射手
工作：拿到重要業績
感情：甜蜜奢華的愛
財運：研究大盤指標
幸運色：亮紅色
貴人：雙魚
小人：牡羊
工作：善於創新探索
感情：吃喝玩樂變多
財運：儲蓄不斷增加
幸運色：紅色
貴人：天蠍
小人：魔羯
【水象星座】
工作：提高技能培訓
感情：回到熱戀時光
財運：錢滾錢獲利快
幸運色：玫瑰色
貴人：水瓶
小人：天秤
工作：受到公司重視
感情：參考家人意見
財運：控制購物慾望
幸運色：玫瑰色
貴人：獅子
小人：雙魚
工作：前進新的境界
感情：愛情賞心悅目
財運：加強掌握技術
幸運色：大紅色
貴人：處女
小人：金牛
【火象星座】
工作：減少浪費效益
感情：打動彼此心房
財運：財富控管得宜
幸運色：紫色
貴人：射手
小人：天蠍
工作：協調促進雙贏
感情：可以繼續等待
財運：薪資加薪有旺
幸運色：橙色
貴人：金牛
小人：處女
工作：攜手解決問題
感情：得到家人祝福
財運：把握賺取利潤
幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：雙子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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