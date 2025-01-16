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李奧納多不甩野火「搭私人飛機出國」遭批！　他霸氣捐3000萬救災

記者黃皓瑋／綜合報導

美國加州洛杉磯的野火延燒逾一週，至今已造成至少25人罹難，上萬棟建築損毀，引發全球關切，不過出身自洛杉磯的男星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），日前被爆出在火災期間，與女友維多利亞（Vittoria Ceretti）搭私人飛機出國，引發部份網友質疑與他關心環保的形象不符，直言他是「偽君子」。

▲李奧納多。（圖／達志影像／美聯社）

▲李奧納多近期疑似搭機出國。（圖／達志影像／美聯社）

李奧納多長年投身環境保護、永續發展活動，2016年他獲得奧斯卡影帝，發表得獎感言時，也不忘呼籲大家關注環保議題，一番言論贏得許多好評。不過據外媒《每日郵報》報導，他近期被拍到與維多利亞搭乘私人飛機，降落在墨西哥的機場，由於私人飛機被認為碳排放量較高，加上時機敏感，引發部分網友砲轟他是「偽君子（hypocrite）」，並稱他的舉動是「逃跑」。

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▲▼李奧納多。（圖／翻攝自X／HustleBitch_）

▲李奧納多遭部分網友攻擊。（圖／翻攝自X／HustleBitch_）

不過李奧納多今（16日）則透過IG限時動態發文，透露自己將與公益組織合作，捐贈100萬美元（約台幣3292萬元）善款，用於洛杉磯災區的緊急需求、災後重建，也不忘分享多則救災相關資訊，號召網友一起提供幫助，展現他對野火災情的關切。

▲▼李奧納多承諾捐100萬美元救災。（圖／翻攝自IG／leonardodicaprio）

▲李奧納多承諾捐100萬美元救災。（圖／翻攝自IG／leonardodicaprio）

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