Vicky認了「嚴禁4孩看這部卡通」！揭癥結點 主持人聽傻：它很棒欸

記者潘慧中／綜合報導

Vicky（童秀娟）2002年與屈中恆結婚，育有4個寶貝女兒。近日接受頻道《大誌roll妤》的訪問時，她坦言曾嚴禁孩子們看一部卡通，讓主持人林柏妤驚呼：「它是陪伴我童年的一個很棒的動畫欸！」

▲Vicky承認嚴禁過小孩看一部卡通。（圖／翻攝自Instagram／poyu_lin）



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林柏妤原本猜測是《辛普森家庭》，但Vicky否認並坦承其實是《蠟筆小新》，原因是她認為主角小新的行為很不禮貌，「我就覺得哪個小孩會脫褲子給人家看。」

▲▼Vicky認為小新的行為很沒禮貌。（圖／翻攝自Instagram／poyu_lin）



對此，林柏妤透露她就是從小看《蠟筆小新》長大的孩子，可說是陪伴自己長大的卡通。被Vicky問到《蠟筆小新》帶來的影響時，她解釋當時純粹覺得內容很好笑。

▲林柏妤看《蠟筆小新》長大。（圖／翻攝自Instagram／poyu_lin）



林柏妤表示《蠟筆小新》並沒有影響到自己的性格發展，尤其是禮貌方面。Vicky聽完則透露，這就是媽媽跟小孩感覺不同之處，事後也在Instagram留言區澄清「我個人問題啦！小新很可愛」。

▲Vicky事後現身留言區澄清。（圖／翻攝自Instagram／poyu_lin）