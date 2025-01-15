G級女優「棒球場拍A片」挨轟！球迷花錢一看氣炸 她親上火線：身心俱疲

記者潘慧中／綜合報導

日本人氣AV女優小野寺舞憑藉著甜美外型、G級上圍，擁有大票死忠粉絲。沒想到，她最近推出新作品後，被眼尖網友發現疑似是在西武獅棒球場「西武巨蛋」拍攝，讓不少球迷為之反彈，事後只好親上火線回應了。

▲小野寺舞是死忠的西武獅球迷。（圖／翻攝自Instagram／onoderamai_）



小野寺舞的新作品於11日上架後，據了解，劇情設定在2024年8月的一場棒球比賽，講述她與好友到棒球場觀看比賽，卻意外遭遇噁心大叔的騷擾。

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▲小野寺舞經常到球場為球員加油。（圖／翻攝自Instagram／onoderamai_）



沒想到影片上架後，不少網友眼尖發現小野寺舞疑似是在2024年8月底西武獅主場「西武巨蛋」的賽事中拍攝，引起部分球迷不滿，被直指不該在神聖的球場內拍攝成人片，她的社群網站也因此湧入留言謾罵。

▲小野寺舞是日本人氣AV女優。（圖／翻攝自Instagram／onoderamai_）

對此，小野寺舞12日在社群平台X發文坦承身心俱疲，但她決定不去在意外界對自己的看法，她也強調無論是AV工作或棒球都很喜歡，「感謝購買我作品的大家。祝大家有個愉快的假期！」

▲小野寺舞發文坦承身心俱疲。（圖／翻攝自X／onoderamai_）