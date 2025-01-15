記者吳睿慈／台北報導

創作才女蔡佩軒Ariel即將在23日歡度30歲生日，回饋歌迷一路的支持，她推出新歌《藍色太陽》和MV，許下生日願望「今年能發很多新歌」，期待一切順利，能和歌迷分享更多「好消息」，並透露生子計畫，雖還沒結婚，但已經想到成家方面，希望在33歲前能迎接第一胎。

▲蔡佩軒即將邁入30歲，還沒結婚已經想當媽，盼望33歲迎第一胎。（圖／可瑞思國際娛樂提供）



蔡佩軒邁入而立之年，坦言曾經一度焦慮，但她轉念很快，不去看自己沒有的東西，也不用外在的成績和表現來評價自己，決定從眼前能改變的事情做起，開始實踐早睡早起、規律作息，並且每週爬山，讓自己的身體越來越健康。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日前吳映潔（鬼鬼）無預警宣布生女，蔡佩軒直呼：「能生養小孩是一種福份。」她也透露，早就在看養兒育女方面的教養書籍，期待33歲前能迎接第一胎。蔡佩軒說：「我覺得能夠有自己的家庭是一件很幸福的事情，我很喜歡小孩子，身邊很多朋友也都陸續生了小孩，所以我滿期待的。」

▲蔡佩軒推出新歌《藍色太陽》。（圖／可瑞思國際娛樂提供）



蔡佩軒言談間充滿幸福，也活得越來越坦然。她先前Yvonne許維芳的YT節目中，和文慧如、施語庭一起玩「女歌手高音爭霸賽」，大家輪流飆高音，完全不管表情扭曲，甚至當場破音。蔡佩軒笑說，幾個女生在一起鬧來鬧去，其實很可愛也很開心，「在演藝圈也是可以有很多真心的朋友，彼此相知相惜，也是很幸福的一件事情」。

▲蔡佩軒已經在看養育小孩的書籍做準備。（圖／可瑞思國際娛樂提供）

新歌《藍色太陽》指的是一種罕見的天氣現象，當陽光穿透空氣中漂浮的沙塵微粒時，從沙塵中看到的太陽便會呈現藍色的奇景。陽光雖然不強但卻堅韌，夢幻卻真實。生活中，我們偶爾扮演被陽光照射的角色，或扮演穿透沙塵散射出的陽光：即使在最黯淡的時刻，依然能成為別人的光芒。這首歌透過細膩而溫暖的旋律，訴說著陪伴與守護的力量，當你感到世界黯淡無光時，仔細感受，總有人靜靜地陪伴在你身邊，成為你的藍色太陽。