哈林爆「婆媳不合」5年後帶妻幫媽慶生…真實互動全被拍 歌王也來了

▲本月3日本刊直擊庾澄慶開車前往餐廳，要幫媽媽慶祝94歲生日。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

63歲「音樂頑童」庾澄慶（哈林）和小14歲美女主播張嘉欣在2016年結婚，婚後育有一兒「哈寶」及一女「哈密瓜」，生活過得相當幸福，先前卻有消息傳出張嘉欣和庾澄慶媽媽因小孩教養觀點不同，而衍生成婆媳問題，夫妻甚至要搬家的消息。時報周刊CTWANT在1月3日直擊庾澄慶帶著一家老小幫高齡94歲的庾媽媽慶生，餐會結束後張嘉欣還陪著婆婆和親友一起等車，還逗著大家眉開眼笑，婆媳互動自然又開心，以行動打破之前的婆媳不和傳聞。

1月3日晚間7點多，哈林庾澄慶駕駛的黑色保時捷休旅車，在台北市大同區一家餐廳門口停下。他一下車便從後車廂拿出一個蛋糕盒快步走進餐廳。老婆張嘉欣則是帶了兩個孩子從後方的廂型車下車，接著就走到休旅車邊恭候庾媽媽下車。

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▲哈林先下車急著進餐廳，似乎是要告知店家他們已抵達。（圖／本刊攝影組）



▲張嘉欣站在車邊護著小孩，並關注著婆婆下車的腳步。（圖／本刊攝影組）



接著，氣色極好穿著貴氣的庾媽媽，由身邊的親友攙扶慢慢走，而兩個孫子已經按奈不住興奮的心情，不等媽媽張嘉欣便一個箭步跑向餐廳門口。當庾媽媽走到門口時，早已停好車的庾澄慶和眾親友一起迎接壽星，並且開心歡唱起〈生日快樂歌〉，只見庾媽媽臉上露出開心的笑容，還跟著大家一起隨著音樂節奏拍手，之後大家一起入內用餐。

▲今年94歲的庾媽媽還沒走進餐廳，在門口就受到親友們列隊歡迎唱起〈生日快樂歌〉，連金曲歌王伍思凱也現身壽宴。（圖／本刊攝影組）

晚間10點32分，庾澄慶獨自走出餐廳到停車場取車，不久，哈林當兵同梯兼唱片公司老闆張耕宇、還有金曲歌王伍思凱，都現身這場生日派對。親友們陸續走出餐廳時，出現一個有趣的畫面，這時伍思凱手上多了一塊超過半身高、上面印著「庾媽媽『94”狂”』生日趴」的大型應援牌，意外令人矚目，也看得出伍思凱與庾家關係十分要好。

▲用餐結束後庾澄慶先離開餐廳去開車。（圖／本刊攝影組）



▲庾媽媽94歲但身體看來仍非常硬朗，頭上戴著大蝴蝶結的她在壽宴結束後，與親友們開心聊天，伍思凱手上的祝賀看板相當醒目。（圖／本刊攝影組）

▲張嘉欣（穿白褲者）跟在庾媽媽的後方時時呵護著。（圖／本刊攝影組）



儘管已近深夜時分，94歲庾媽媽臉上完全不顯疲憊，甚至還很有精神的與陪同聊天的親友說說笑笑，身體看起來還相當健朗。沒一會兒，箱型車抵達，兩個孩子先上車，而張嘉欣則陪著婆婆和親友，待哈林開來黑色保時捷休旅車並照顧庾媽媽上車，與伍思凱等人擁抱道別後，才轉身與小孩搭乘廂型車離去。身為庾家的女主人，在與婆婆相處、照顧孩子與接待友人之間，用心地扮演著不同的角色。

▲有大家的陪伴與祝賀，庾媽媽笑得很開心。（圖／本刊攝影組）



▲張嘉欣也顯得很高興一直笑個不停，一邊聊天一邊等車來接大家。（圖／本刊攝影組）



▲先送庾媽媽上車離開，張嘉欣跟伍思凱道別後準備上車返家。（圖／本刊攝影組）



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