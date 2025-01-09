ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

才要合體GD「鄭亨敦暴瘦21KG」全網認不出　減肥對比照曝光判若兩人

文／妞新聞

韓國天團BIGBANG隊長「GD（G-Dragon，權志龍）」在去年帶著嶄新SOLO歌曲〈POWER〉回歸歌壇，暌違7年4個月強勢王者歸位，不只有表演可看，巨星還與知名製作人金泰浩PD聯手合作、準備了一檔暫定為《GD與朋友們（GD와 친구들）》的驚喜專屬節目，豪華嘉賓名單中，最令資深韓粉期待的就是緣分超深的綜藝人「鄭亨敦」！

「零錢CP」再續前緣

鄭亨敦卻消瘦一大圈判若兩人？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲GD與鄭亨敦組成限定團體「亨龍敦仲」。（圖／naver

GD曾在2013年《無限挑戰歌謠祭》，與鄭亨敦組成限定團體「亨龍敦仲（형용돈죵）」，兩人欲擒故縱的爆笑互動擦出精彩火花，因此奪下最佳情侶獎、受封「零錢CP」，事隔多年兩人情誼似乎依舊如昔，IG帳號「8lo8lo8lowme」常常曬出鄭亨敦的梗圖，鄭亨敦更拍攝《MAMA》的應援影片為情人GD打氣，此次在新綜藝的世紀合體讓全網超期待。

▲鄭亨敦減掉21公斤。（圖／IG@celeb_fashion_magazine，下同）

不過印象中擁有圓臉蛋、肉肉大叔身形的鄭亨敦，在稍早釋出的照片卻讓全網驚呆，紛紛大呼：「你哪位？」可以看到他的近況照直接消風一大圈，雙頰變瘦、下顎線超明顯，招牌啤酒肚也秒消失，瘦到快看不出原形的對比照連發，原來鄭亨敦認真減肥鏟掉了『21KG』，直接從100KG減到79KG！！！

大家先別擔心，鄭亨敦特別表示是「健康減肥」，他透露：「以前減肥曾經甩掉14、15KG，第一次成功瘦掉20KG以上，讓我更換了3次汽車前座」，同時解釋是在專家的幫助下進行飲食管理，還爆料瘦下來後開始愛買衣服，以後會『努力維持體重、展現健康的笑容』，看來在《GD與朋友們》中會是進化版的鄭亨敦了。（GD感覺要驚呆XD）

【延伸閱讀】

GD隔7年人氣歌謠奪冠爽瘋「曬CP表情包」！連發8張表情失控照，網笑：綜藝預熱？

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

開飯囉！Dior進去拿「大碗盆」　主人笑噴：確定吃得完嗎？XD

推薦閱讀

《玩很大》2025首錄「4來賓含金量太高」！鋪紅毯迎接 萬人讚：怎請到的

《玩很大》2025首錄「4來賓含金量太高」！鋪紅毯迎接 萬人讚：怎請到的

小S遭鮮肉「襲胸摳私密部位」！失誤惹全場傻眼…她開罵：覺得被羞辱

小S遭鮮肉「襲胸摳私密部位」！失誤惹全場傻眼…她開罵：覺得被羞辱

不只邱軍！　洪其德染毒無照酒駕「撞死洗碗工」毀星路消失16年

不只邱軍！　洪其德染毒無照酒駕「撞死洗碗工」毀星路消失16年

尾牙穿太辣！被說「期許能像尚樺的胸有雄心」 蔡尚樺機智回應阿Ken

尾牙穿太辣！被說「期許能像尚樺的胸有雄心」 蔡尚樺機智回應阿Ken

鏡頭前「手指塗奶油」性侵19歲素人！　女主角淚訴：那不是戲，是強暴

鏡頭前「手指塗奶油」性侵19歲素人！　女主角淚訴：那不是戲，是強暴

Apple產後7個月「鏡頭前掀衣」！肚皮真實狀態現形 網驚：好猛喔

Apple產後7個月「鏡頭前掀衣」！肚皮真實狀態現形 網驚：好猛喔

《紅白》唱一半「假牙掉下來」！工作人員全笑翻 艾薇尬認：瘋了omg

《紅白》唱一半「假牙掉下來」！工作人員全笑翻 艾薇尬認：瘋了omg

嚴立婷挨酸「鳥仔腳太噁」遭疑病態減肥　曝細腿原因：要罵我爸？

嚴立婷挨酸「鳥仔腳太噁」遭疑病態減肥　曝細腿原因：要罵我爸？

玉兔母「捷運站輪椅翻車」腦出血　急趕醫院簽病危單：我真的很怕…

玉兔母「捷運站輪椅翻車」腦出血　急趕醫院簽病危單：我真的很怕…

獨家／邱軍撞死人遭經紀、唱片公司切割　業界人士估「恐賠千萬以上」

獨家／邱軍撞死人遭經紀、唱片公司切割　業界人士估「恐賠千萬以上」

捲床照又被換角！李明德宣布退圈「別再批判我」：身無分文無法生存

捲床照又被換角！李明德宣布退圈「別再批判我」：身無分文無法生存

《魷魚遊戲2》討論度最高角色TOP10！　他一出場就吸睛「很難不喜歡」

《魷魚遊戲2》討論度最高角色TOP10！　他一出場就吸睛「很難不喜歡」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《玩很大》2025首錄「4來賓含金量太高」！鋪紅毯迎接 萬人讚：怎請到的

小S遭鮮肉「襲胸摳私密部位」！失誤惹全場傻眼…她開罵：覺得被羞辱

不只邱軍！　洪其德染毒無照酒駕「撞死洗碗工」毀星路消失16年

尾牙穿太辣！被說「期許能像尚樺的胸有雄心」 蔡尚樺機智回應阿Ken

鏡頭前「手指塗奶油」性侵19歲素人！　女主角淚訴：那不是戲，是強暴

Apple產後7個月「鏡頭前掀衣」！肚皮真實狀態現形 網驚：好猛喔

《紅白》唱一半「假牙掉下來」！工作人員全笑翻 艾薇尬認：瘋了omg

嚴立婷挨酸「鳥仔腳太噁」遭疑病態減肥　曝細腿原因：要罵我爸？

玉兔母「捷運站輪椅翻車」腦出血　急趕醫院簽病危單：我真的很怕…

獨家／邱軍撞死人遭經紀、唱片公司切割　業界人士估「恐賠千萬以上」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Niusnews妞新聞, GD, G-Dragon, 權志龍, GD與朋友們, 鄭亨敦, 減肥

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 關穎「深V開到肚臍」喊話柳演錫：什麼姿勢都可以！　備50萬現金豪發紅包
  2. 草爺、林岱縈送愛進校園 「電子花車加辦桌」超台味
  3. 獨家／蕭秉治痛訴遭霸凌！　「整個人被拖下樓梯」全身是傷
  4. 《再見愛人》大結局！　楊子「我又不是找不著更好的」全網罵爆
  5. 身患「不治之症」！《史瑞克》驢子原型安樂死　享年30歲
  6. 結婚17年切了！　潔西卡艾芭驚傳分居製作人夫婿
  7. 徐懷鈺爆疏遠小S內幕！　公開真心話「心結藏17年」當場噴淚
  8. 李易「宿醉後遺症」闖禍！　搭高鐵找不到車傻眼：我又眼花
  9. 施柏宇《夏日最後的祕密》再扮高中生　程予希、林子閎陷三角關係
  10. VIXX太愛台灣！LEO、KEN接力登寶島　全場都能「近距離接觸」

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366