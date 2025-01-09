才要合體GD「鄭亨敦暴瘦21KG」全網認不出　減肥對比照曝光判若兩人

文／妞新聞

韓國天團BIGBANG隊長「GD（G-Dragon，權志龍）」在去年帶著嶄新SOLO歌曲〈POWER〉回歸歌壇，暌違7年4個月強勢王者歸位，不只有表演可看，巨星還與知名製作人金泰浩PD聯手合作、準備了一檔暫定為《GD與朋友們（GD와 친구들）》的驚喜專屬節目，豪華嘉賓名單中，最令資深韓粉期待的就是緣分超深的綜藝人「鄭亨敦」！

「零錢CP」再續前緣

鄭亨敦卻消瘦一大圈判若兩人？

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▲GD與鄭亨敦組成限定團體「亨龍敦仲」。（圖／naver）

GD曾在2013年《無限挑戰歌謠祭》，與鄭亨敦組成限定團體「亨龍敦仲（형용돈죵）」，兩人欲擒故縱的爆笑互動擦出精彩火花，因此奪下最佳情侶獎、受封「零錢CP」，事隔多年兩人情誼似乎依舊如昔，IG帳號「8lo8lo8lowme」常常曬出鄭亨敦的梗圖，鄭亨敦更拍攝《MAMA》的應援影片為情人GD打氣，此次在新綜藝的世紀合體讓全網超期待。

▲鄭亨敦減掉21公斤。（圖／IG@celeb_fashion_magazine，下同）

不過印象中擁有圓臉蛋、肉肉大叔身形的鄭亨敦，在稍早釋出的照片卻讓全網驚呆，紛紛大呼：「你哪位？」可以看到他的近況照直接消風一大圈，雙頰變瘦、下顎線超明顯，招牌啤酒肚也秒消失，瘦到快看不出原形的對比照連發，原來鄭亨敦認真減肥鏟掉了『21KG』，直接從100KG減到79KG！！！

大家先別擔心，鄭亨敦特別表示是「健康減肥」，他透露：「以前減肥曾經甩掉14、15KG，第一次成功瘦掉20KG以上，讓我更換了3次汽車前座」，同時解釋是在專家的幫助下進行飲食管理，還爆料瘦下來後開始愛買衣服，以後會『努力維持體重、展現健康的笑容』，看來在《GD與朋友們》中會是進化版的鄭亨敦了。（GD感覺要驚呆XD）

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