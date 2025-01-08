快訊／邱軍撞死人還肇逃遭收押　唱片公司切割「研擬解約」：無法容忍

記者蔡琛儀／台北報導

25歲歌手邱軍靠台語歌曲〈運轉人生〉爆紅，沒想到卻在去年12月27日凌晨4時許駕車行經基隆市信一路，撞上站在路邊聊天的計程車司機更肇逃，導致其中1名李姓運將死亡，昨晚更被裁准收押禁見。昨他所屬經紀公司金星文創發布聲明，表示：「邱軍對公司隱瞞此事，繼續登台演出，所為已違反合約，本公司將立即與律師及其他合約方研議與邱軍解約。」稍早他所屬唱片公司索尼音樂也聲明：「我們對藝人邱軍所犯下的錯誤行為導致後果無法容忍，也尊重經紀公司決定與藝人研擬解約。」

▲邱軍。（圖／翻攝自Facebook／邱軍Kui）

索尼音樂表示，公司在事件發生初期並未得知真相，直到媒體報導才得知，對此深感遺憾，也向受害者及家屬致上哀悼，「我們對藝人邱軍所犯下的錯誤行為導致後果無法容忍，也尊重經紀公司決定與藝人研擬解約，同時更尊重司法判決，靜待調查結果。」

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邱軍今被警方發現在事發前曾與女友、友人在居酒屋吃飯，而女友更證稱邱軍有喝酒，肇事車輛目前也找不到車內行車紀錄器的記憶卡；屆時邱軍若判刑確定，除了將面臨牢獄之災，還有受害者的傷亡撫卹金之外，由於他是犯罪，也有可能要面對經紀公司、唱片公司個別的違約金賠償。

【索尼音樂聲明】



本公司對於近日藝人邱軍涉嫌駕車肇事造成悲劇感到震驚與痛心，公司在事件發生初期並未得知真相，直到媒體報導才得知，對此深感遺憾。



我們首先向本次事件中不幸喪生的受害者及其家屬，以及受傷的相關人士及其家屬，所經歷的痛苦致以最誠摯的哀悼。



我們對藝人邱軍所犯下的錯誤行為導致後果無法容忍，也尊重經紀公司決定與藝人研擬解約，同時更尊重司法判決，靜待調查結果。



再次向受害者的家屬表達最誠摯的哀悼。



台灣索尼音樂娛樂股份有限公司