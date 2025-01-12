小孟老師／1月12日星座運勢　獅子新戀情新機會來臨

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：有效降低成本

感情：人際圈好人緣

財運：度過艱難時刻

幸運色：淡藍色

貴人：獅子

小人：金牛

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雙子座

工作：生意始於朋友

感情：攜手面對現實

財運：小成本大生意

幸運色：粉紅色

貴人：牡羊

小人：雙魚

天秤座

工作：樹立行業典範

感情：建立友善關係

財運：投機希望略增

幸運色：藍色

貴人：雙魚

小人：水瓶

【土象星座】

魔羯座

工作：提高管理水準

感情：異性主動攀談

財運：投資靜心觀望

幸運色：銀色

貴人：金牛

小人：天蠍

金牛座

工作：創造更多想像

感情：迎接愛情幸福

財運：跟著貴人前行

幸運色：紫色

貴人：水瓶

小人：射手

處女座

工作：品牌帶動發展

感情：遇見更美愛情

財運：理財靜心觀察

幸運色：銀色

貴人：天蠍

小人：天秤

【水象星座】

巨蟹座

工作：改善自我習慣

感情：保持務實心態

財運：財運佳有驚喜

幸運色：藍色

貴人：魔羯

小人：獅子

天蠍座

工作：堅持科技創新

感情：單身適合約會

財運：平衡購物支出

幸運色：白色

貴人：巨蟹

小人：牡羊

雙魚座

工作：懂得和諧合作

感情：自然親近和諧

財運：資金分散投資

幸運色：咖啡色

貴人：射手

小人：巨蟹

【火象星座】

牡羊座

工作：得到顧客支持

感情：建立深厚情感

財運：豐盛獲利湧入

幸運色：棕色

貴人：處女

小人：雙子

獅子座

工作：改變自己世界

感情：新戀情新機會

財運：投資獲利可觀

幸運色：灰色

貴人：雙子

小人：魔羯

射手座

工作：打造精益求精

感情：打扮漂亮性感

財運：獲利應憑實力

幸運色：粉紅色

貴人：天秤

小人：處女

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。