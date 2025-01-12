ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小孟老師／1月12日星座運勢　獅子新戀情新機會來臨

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：有效降低成本
感情：人際圈好人緣
財運：度過艱難時刻
幸運色：淡藍色
貴人：獅子
小人：金牛

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙子座

工作：生意始於朋友
感情：攜手面對現實
財運：小成本大生意
幸運色：粉紅色
貴人：牡羊
小人：雙魚

天秤座

工作：樹立行業典範
感情：建立友善關係
財運：投機希望略增
幸運色：藍色
貴人：雙魚
小人：水瓶

【土象星座】

魔羯座

工作：提高管理水準
感情：異性主動攀談
財運：投資靜心觀望
幸運色：銀色
貴人：金牛
小人：天蠍

金牛座

工作：創造更多想像
感情：迎接愛情幸福
財運：跟著貴人前行
幸運色：紫色
貴人：水瓶
小人：射手

處女座

工作：品牌帶動發展
感情：遇見更美愛情
財運：理財靜心觀察
幸運色：銀色
貴人：天蠍
小人：天秤

【水象星座】

巨蟹座

工作：改善自我習慣
感情：保持務實心態
財運：財運佳有驚喜
幸運色：藍色
貴人：魔羯
小人：獅子

天蠍座

工作：堅持科技創新
感情：單身適合約會
財運：平衡購物支出
幸運色：白色
貴人：巨蟹
小人：牡羊

雙魚座

工作：懂得和諧合作
感情：自然親近和諧
財運：資金分散投資
幸運色：咖啡色
貴人：射手
小人：巨蟹

【火象星座】

牡羊座

工作：得到顧客支持
感情：建立深厚情感
財運：豐盛獲利湧入
幸運色：棕色
貴人：處女
小人：雙子

獅子座

工作：改變自己世界
感情：新戀情新機會
財運：投資獲利可觀
幸運色：灰色
貴人：雙子
小人：魔羯

射手座

工作：打造精益求精
感情：打扮漂亮性感
財運：獲利應憑實力
幸運色：粉紅色
貴人：天秤
小人：處女

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

推薦閱讀

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

朴成焄傳AV版《魷魚》損形象！宣布「退出與潤娥主演作」聲明曝光

朴成焄傳AV版《魷魚》損形象！宣布「退出與潤娥主演作」聲明曝光

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲　公司：生前無病痛

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲　公司：生前無病痛

快訊／「洛杉磯野火」驚傳前童星喪生！　母心碎證實：他來不及逃

快訊／「洛杉磯野火」驚傳前童星喪生！　母心碎證實：他來不及逃

眾量級Andy分手家寧爆哭畫面流出　「關在房間不出去」認恢單陷低潮

眾量級Andy分手家寧爆哭畫面流出　「關在房間不出去」認恢單陷低潮

妮可基嫚挖掘女性禁忌慾望　「結束後電影院沒有一張椅子是乾的」

妮可基嫚挖掘女性禁忌慾望　「結束後電影院沒有一張椅子是乾的」

不只鬼鬼！3女星神隱後當媽　她45歲懷孕避談孩子生父

不只鬼鬼！3女星神隱後當媽　她45歲懷孕避談孩子生父

八點檔片場爭執搬上檯面！姚黛瑋嗆「真的很白目」　錦雯鏡頭前爆哭

八點檔片場爭執搬上檯面！姚黛瑋嗆「真的很白目」　錦雯鏡頭前爆哭

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！　網揪1細節驚：已經在肚子裡了

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！　網揪1細節驚：已經在肚子裡了

白靈直擊「洛杉磯野火」末日場景！　天空佈滿橘紅色煙霧：惡夢一場

白靈直擊「洛杉磯野火」末日場景！　天空佈滿橘紅色煙霧：惡夢一場

網紅帶球嫁！婚禮遭「老公前女友鬧場」搶捧花大哭　她動胎氣早產

網紅帶球嫁！婚禮遭「老公前女友鬧場」搶捧花大哭　她動胎氣早產

台女星被質疑「內衣墊很厚」直接開直播！揭真相：扯出來揉給大家看

台女星被質疑「內衣墊很厚」直接開直播！揭真相：扯出來揉給大家看

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

朴成焄傳AV版《魷魚》損形象！宣布「退出與潤娥主演作」聲明曝光

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲　公司：生前無病痛

快訊／「洛杉磯野火」驚傳前童星喪生！　母心碎證實：他來不及逃

眾量級Andy分手家寧爆哭畫面流出　「關在房間不出去」認恢單陷低潮

妮可基嫚挖掘女性禁忌慾望　「結束後電影院沒有一張椅子是乾的」

不只鬼鬼！3女星神隱後當媽　她45歲懷孕避談孩子生父

八點檔片場爭執搬上檯面！姚黛瑋嗆「真的很白目」　錦雯鏡頭前爆哭

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！　網揪1細節驚：已經在肚子裡了

白靈直擊「洛杉磯野火」末日場景！　天空佈滿橘紅色煙霧：惡夢一場

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 鬼鬼未婚懷孕遭指「沒有爸爸很可憐」　主播：不是有父母才是家
  2. 《愛情羅勒香》四帥來台變身「鳳南F4」　熱跳《卡加布列島》笑翻粉絲
  3. 非裔女導演連奪國際大獎　瑪蒂迪歐普：我的電影永遠都是政治的
  4. 快訊／「洛杉磯野火」驚傳前童星喪生！　母心碎證實：他來不及逃
  5. 《六人行》羅斯私下超愛恐怖片！　《雞皮疙瘩：神秘失蹤》如願當主角
  6. 羅伯派汀森電影處女作！　《哈利波特：火盃的考驗》19歲青澀模樣曝
  7. 橫掃26大獎！最虐CP性張力湍流大銀幕　《我們愛過一次》致敬王家衛
  8. 白靈直擊「洛杉磯野火」末日場景！　天空佈滿橘紅色煙霧：惡夢一場
  9. 陳文茜出院後首錄影「冒2副作用」！　身體現況曝光
  10. 指控閔熙珍害ILLIT「銷量變差、廣告被撤」！　經紀公司求償20億

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366