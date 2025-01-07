ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

張文綺首主持跨年出包「機靈救場」！　7天後認了「根本沒想到」

【獨家】【驚險跨年秀】時間控制出大包　張文綺跨年主持又開唱好糗

▲張文綺主持《天才衝衝衝》曾入圍金鐘獎，並在走紅毯時大秀性感雙腿，不料首度主持跨年晚會就出包。

圖文／鏡週刊

張文綺與師妹宜芳日前接下金門「2025跨年晚會」主持棒，卻因時間沒有控制好，導致壓軸表演嘉賓荒山亮唱完後，還有半小時才會倒數，當下她只能帶著師妹唱起了蔡依林的〈大藝術家〉，還請台上整排官員一人講一句話，才有驚無險地完成任務。

【獨家】【驚險跨年秀】時間控制出大包　張文綺跨年主持又開唱好糗

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張文綺（右）與師妹宜芳（左）搭機赴金門擔任跨年晚會主持重任。（時代創藝提供）

張文綺往年都會在跨年表演中演出，今年首次被邀請前往金門主持晚會，行前她緊張不已，尤其最擔心會叫錯長官的名字，因此花了不少時間熟背當地縣政府行政主管的資料。豈料她顧著不出錯，卻忘了控制好時間，導致差點開了半小時的天窗。

開場延遲　時間趕過頭

今年金門跨年晚會找了金曲歌王荒山亮、民歌手陳宏銘、八點檔女星王晴等人共襄盛舉，有主持經驗的張文綺與師妹宜芳則擔任主持人。據悉，當天晚會原定從晚上7點開始到12點半結束，有10組歌手與藝人輪番上陣演出，但因為舞台維安確認的原因，導致開場比原定時間延遲。

【獨家】【驚險跨年秀】時間控制出大包　張文綺跨年主持又開唱好糗

▲張文綺（右一）錄製《天才衝衝衝》經常在節目中製造不少「笑果」，讓其他主持人徐凱希（左起）、曾國城、徐乃麟招架不住。（華視提供）

主辦單位擔心會影響倒數，所以要主持人加快前半場的演出節奏，結果壓軸演出的荒山亮表演結束，距離倒數竟還有半小時，見到荒山亮走下台，讓在後台的張文綺嚇一大跳，連忙抄起麥克風衝上台唱歌。

【獨家】【驚險跨年秀】時間控制出大包　張文綺跨年主持又開唱好糗

▲壓軸歌手提前半小時唱完，張文綺（左）與宜芳（右）只能臨時衝上台唱歌殺時間。（翻攝自張文綺臉書）

張文綺接受本刊訪問時，也還原當時的狀況，「前面本來大delay，後來終於追趕上時間，卻沒想到大大超前。」由於距離倒數還有很長時間，她才臨時決定與宜芳上台唱歌打發時間。

狀況一堆　主持繃神經

張文綺說：「當初公司告知只有主持而已，根本沒想到會臨時被叫上台唱歌！」而且還接連表演了〈繁華攏是夢〉以及〈大藝術家〉兩首歌，對此她還大讚自己「真的很好用，可以唱歌又能主持！」

【獨家】【驚險跨年秀】時間控制出大包　張文綺跨年主持又開唱好糗

▲張文綺（左）當年從歌唱選秀節目出道後，常受邀在節目中唱歌。右為同公司藝人賴慧如。

經紀公司則表示，張文綺雖有節目主持的經驗，但與宜芳在沒有提前準備的情況下被叫上台唱歌，「是撐場考驗的開始」，加上金門縣政府跨年是以「無人機群飛展演秀」來進行倒數，但當天在強風的影響下，直到倒數前15分鐘，都還無法確認無人機是否能夠照常飛行， 對於首次主持跨年的2人來說，的確是一大考驗，還好最後總算完成工作。

【獨家】【驚險跨年秀】時間控制出大包　張文綺跨年主持又開唱好糗

▲因時間控制出狀況，讓張文綺（左）與宜芳（右）主持時差點開天窗。（時代創藝提供）


更多鏡週刊報導
【驚險跨年秀】男大生跟朋友打賭「騎車衝上台」　吳宗憲淡定反應曝光
【獨家】【貪杯撈過界】《不熙娣》班底自曝玩很大　Peggy被劉書宏咬大腿
【獨家】【星夫妻風波多】被傳離婚斥荒謬　黑人范范耶誕約會吃午餐

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

推薦閱讀

不只邱軍！這「2藝人」也曾酒駕撞死人...她花16年才放下自責

不只邱軍！這「2藝人」也曾酒駕撞死人...她花16年才放下自責

快訊／邱軍撞死運將持續神隱…媽媽發聲道歉：是對方避不見面

快訊／邱軍撞死運將持續神隱…媽媽發聲道歉：是對方避不見面

3AV女優「全裸露臀演屍體」拍8小時！電視台無碼放送…還演男主被水桶

3AV女優「全裸露臀演屍體」拍8小時！電視台無碼放送…還演男主被水桶

陳詩媛要嫁人爆「遭退團」！　樂天女孩10人出走名單曝：核心成員走光

陳詩媛要嫁人爆「遭退團」！　樂天女孩10人出走名單曝：核心成員走光

邱軍隱瞞撞死人內幕曝！友人爆「公司全瞞在鼓裡」：怕演出全泡湯

邱軍隱瞞撞死人內幕曝！友人爆「公司全瞞在鼓裡」：怕演出全泡湯

《玩很大》突中斷錄影！樂天女孩「吵架被氣哭」 KID：她玩得有點爛

《玩很大》突中斷錄影！樂天女孩「吵架被氣哭」 KID：她玩得有點爛

陸男星失蹤3天找到了！「人在緬甸被營救」發聲：自願去的　網全傻眼

陸男星失蹤3天找到了！「人在緬甸被營救」發聲：自願去的　網全傻眼

邱軍肇逃尾牙緊急換人！　「6位數酬勞曝光」釣出一票藝人

邱軍肇逃尾牙緊急換人！　「6位數酬勞曝光」釣出一票藝人

韓100kg健身網紅「34歲猝逝」死因成謎！死前1天才發文　最後身影曝光

韓100kg健身網紅「34歲猝逝」死因成謎！死前1天才發文　最後身影曝光

快訊／韓星第一人！「精靈女王」太妍3／16唱進大巨蛋　海外首場寵台粉

快訊／韓星第一人！「精靈女王」太妍3／16唱進大巨蛋　海外首場寵台粉

3AV女優演「全裸女屍」！橫濱流星新劇畫面衝擊…網靠背影認D槽女神

3AV女優演「全裸女屍」！橫濱流星新劇畫面衝擊…網靠背影認D槽女神

邱軍撞死運將肇逃「出事幾小時仍錄影」！　電視台回應：播出內容視情形調整

邱軍撞死運將肇逃「出事幾小時仍錄影」！　電視台回應：播出內容視情形調整

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

不只邱軍！這「2藝人」也曾酒駕撞死人...她花16年才放下自責

快訊／邱軍撞死運將持續神隱…媽媽發聲道歉：是對方避不見面

3AV女優「全裸露臀演屍體」拍8小時！電視台無碼放送…還演男主被水桶

陳詩媛要嫁人爆「遭退團」！　樂天女孩10人出走名單曝：核心成員走光

邱軍隱瞞撞死人內幕曝！友人爆「公司全瞞在鼓裡」：怕演出全泡湯

《玩很大》突中斷錄影！樂天女孩「吵架被氣哭」 KID：她玩得有點爛

陸男星失蹤3天找到了！「人在緬甸被營救」發聲：自願去的　網全傻眼

邱軍肇逃尾牙緊急換人！　「6位數酬勞曝光」釣出一票藝人

韓100kg健身網紅「34歲猝逝」死因成謎！死前1天才發文　最後身影曝光

快訊／韓星第一人！「精靈女王」太妍3／16唱進大巨蛋　海外首場寵台粉

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 許富凱被弄到蛇出來了苦念經　被操又狂吐被林美秀爆還是照吃
  2. 一粒IG暴風漲粉35萬登日媒！　「不敢素顏出門」爆紅困擾全說了
  3. 陸失聯男星「一天收入不到1000」　合作演員曝內幕：他就是普通人
  4. 爸也是運將！Lulu嘆邱軍肇逃撞死人「極大的悲傷」：該怎麼做就要怎麼做
  5. 《全明星》男神7個月無工作　林敬倫揭經濟狀況
  6. 邱軍肇逃尾牙緊急換人！　「6位數酬勞曝光」釣出一票藝人
  7. 告五人尾牙破30場「吸金上千萬」成人氣王！　4月唱世運：沒有極限
  8. 網紅咪妃2歲孩放學臉見血！見女兒「反應」放寬心
  9. 《黑澀會》米奇懷孕4月「為什麼一點感覺都沒有」！PO全黑底圖：睡不著
  10. 邱軍駕車撞人涉肇逃受害者不治　許富凱心痛發聲私下關係曝

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366