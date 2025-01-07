張文綺首主持跨年出包「機靈救場」！　7天後認了「根本沒想到」

▲張文綺主持《天才衝衝衝》曾入圍金鐘獎，並在走紅毯時大秀性感雙腿，不料首度主持跨年晚會就出包。



圖文／鏡週刊

張文綺與師妹宜芳日前接下金門「2025跨年晚會」主持棒，卻因時間沒有控制好，導致壓軸表演嘉賓荒山亮唱完後，還有半小時才會倒數，當下她只能帶著師妹唱起了蔡依林的〈大藝術家〉，還請台上整排官員一人講一句話，才有驚無險地完成任務。

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▲張文綺（右）與師妹宜芳（左）搭機赴金門擔任跨年晚會主持重任。（時代創藝提供）



張文綺往年都會在跨年表演中演出，今年首次被邀請前往金門主持晚會，行前她緊張不已，尤其最擔心會叫錯長官的名字，因此花了不少時間熟背當地縣政府行政主管的資料。豈料她顧著不出錯，卻忘了控制好時間，導致差點開了半小時的天窗。

開場延遲 時間趕過頭

今年金門跨年晚會找了金曲歌王荒山亮、民歌手陳宏銘、八點檔女星王晴等人共襄盛舉，有主持經驗的張文綺與師妹宜芳則擔任主持人。據悉，當天晚會原定從晚上7點開始到12點半結束，有10組歌手與藝人輪番上陣演出，但因為舞台維安確認的原因，導致開場比原定時間延遲。

▲張文綺（右一）錄製《天才衝衝衝》經常在節目中製造不少「笑果」，讓其他主持人徐凱希（左起）、曾國城、徐乃麟招架不住。（華視提供）



主辦單位擔心會影響倒數，所以要主持人加快前半場的演出節奏，結果壓軸演出的荒山亮表演結束，距離倒數竟還有半小時，見到荒山亮走下台，讓在後台的張文綺嚇一大跳，連忙抄起麥克風衝上台唱歌。

▲壓軸歌手提前半小時唱完，張文綺（左）與宜芳（右）只能臨時衝上台唱歌殺時間。（翻攝自張文綺臉書）



張文綺接受本刊訪問時，也還原當時的狀況，「前面本來大delay，後來終於追趕上時間，卻沒想到大大超前。」由於距離倒數還有很長時間，她才臨時決定與宜芳上台唱歌打發時間。

狀況一堆 主持繃神經

張文綺說：「當初公司告知只有主持而已，根本沒想到會臨時被叫上台唱歌！」而且還接連表演了〈繁華攏是夢〉以及〈大藝術家〉兩首歌，對此她還大讚自己「真的很好用，可以唱歌又能主持！」

▲張文綺（左）當年從歌唱選秀節目出道後，常受邀在節目中唱歌。右為同公司藝人賴慧如。



經紀公司則表示，張文綺雖有節目主持的經驗，但與宜芳在沒有提前準備的情況下被叫上台唱歌，「是撐場考驗的開始」，加上金門縣政府跨年是以「無人機群飛展演秀」來進行倒數，但當天在強風的影響下，直到倒數前15分鐘，都還無法確認無人機是否能夠照常飛行， 對於首次主持跨年的2人來說，的確是一大考驗，還好最後總算完成工作。

▲因時間控制出狀況，讓張文綺（左）與宜芳（右）主持時差點開天窗。（時代創藝提供）





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