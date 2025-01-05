B咖男星怒控「男一號耍大牌」炸網！遭劇組公司切割…李明德被起底

記者陳芊秀／綜合報導

大陸娛樂圈再度爆黑幕！28歲男星李明德昨日（4）突然在微博控訴新劇《三人行》的「男一號」馬天宇耍大牌，片場遲到40分鐘，導致他在零下17度的長春苦等，結果遭劇組發聲明反擊解除合作，馬天宇也發文回應。而他在《玉骨遙》演出神鳥「重明」打開知名度，演出多部夯劇，前途備受看好之際卻無預警大爆料，被形容「賭上演藝生命」，今後恐將被退圈。

▲李明德控訴「男一號」馬天宇耍大牌，被劇組公司切割，同時引爆陸網熱議。（圖／翻攝自微博）

劇集《三人行》於12月29日舉行開鏡儀式，屬於青春奇幻時裝劇，預計在吉林長春拍攝65天。李明德與馬天宇皆飾演劇中主角「趙左右」，不過他列出3問題，第一個是質疑全組圍讀時，某位男一號不在為何可以搞特殊？第二個是零下17度長春，他穿著單薄等了對方40分鐘，結果對方到了台詞牛頭不對馬嘴，令他不知如何表演。第三點是質問導演、選角導演鄭健陽、以及知名男演員，到底是誰不想讓他演「趙左右」，反問「你們有什麼不可告人的秘密？」並要求「男一號」演員要賠償劇組5天損失，「因為你不值得這個片酬」。

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▲《三人行》劇組反擊李明德並解除合作。（圖／翻攝自微博）

▲李明德控訴「男一號」受劇組特殊待遇，曾害他在拍攝現場零下17度苦等對方來拍攝。（圖／翻攝自微博）

然而劇組緊急發聲，指李明德爆料內容不是事實，反指李明德耍大牌暴力損壞下榻飯店財物，無故缺席，種種違反合約的行為，讓劇組決定依法解除合作。據《新浪娛樂》報導，他的經紀公司「和頌」表示2024年已與他解約，陸網形容李明德此舉「有種明天不再娛樂圈待的感覺」，加上拍攝當地網友表示，目擊《三人行》開機當天馬天宇現身校園，拍了開機就走，只有看到李明德待了一整天，還和老師同學拍照，臨演說詞再掀網友議論。李明德爆料後已經啟程返家，並繼續發文稱自己原被告知是演男一號，後來發現是男二號，還表示要請律師，「我堅信！公道自在人心！」

▲李明德公司回應陸媒，已於2024年解約。（圖／翻攝自微博）

馬天宇則微博連發多文但是又刪除，最初曾稱「希望大家多關注和關心憂鬱患者以及狂躁症患者」，接著PO長文表示「感動身受，所以我會覺得抑鬱（憂鬱）沒什麼，因為曾經自癒，這也是我關閉評論這麼多年的原因」。對於李明德的指控不想多解釋，但是澄清進劇組時間前期有跟對方協商，也有照表上工，遲到、耍大牌、不看劇本等等「不再解釋，因為從來沒有過」。

▲馬天宇被指耍大牌男一號。（圖／翻攝自微博）

▲馬天宇秒刪文，曾寫「希望大家多關注和關心憂鬱患者以及狂躁症患者」。（圖／翻攝自微博）

▲馬天宇長文否認耍大牌、遲到。（圖／翻攝自微博）



李明德演過無數夯劇，曾在《玉骨遙》演出上古神鳥「重明」，演技獲得好評，也在《親愛的熱愛的》演出電競戰隊隊員「97」，近年作品還有《鳴龍少年》、《末代廚娘》。他接下來還有不少大製作的戲劇，包括于正製作的《五福臨門》、許凱、田曦薇的《子夜歸》，還有已經獲得播出許可證的《錦月如歌》，他不僅在劇中演關鍵角色（大陸稱男三號），同戲還有被他控訴《三人行》耍大牌的馬天宇，讓新劇還沒播，先變成觀眾最想吃瓜（圍觀八卦）的劇集。

▲李明德曾在《玉骨遙》演上古神鳥重明，演技獲好評。（圖／翻攝自微博）

▲李明德在《親愛的熱愛的》演出電競戰隊隊員「97」。（圖／翻攝自微博）

▲李明德在《錦月如歌》演關鍵角色。（圖／翻攝自微博）

▲《錦月如歌》馬天宇也有演出。（圖／翻攝自微博）