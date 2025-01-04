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蔡瑞雪「富二代前男友」變林依晨師弟！　孫麥傑曝喜訊：像吃團圓飯

記者蕭采薇／台北報導

林依晨領軍周子娛樂師弟妹林奕嵐、牧森、袁漠遙等師弟師妹，拍攝2025最新年曆，還特別增加團體合照，展現每位藝人各自不同特色，卻又呈現團聚團圓的氛圍。而今年公司加入生力軍，就是去年與蔡瑞雪分手的「富二代DJ」孫麥傑。

▲林依晨領軍師弟妹林奕嵐、牧森、袁漠遙和孫麥傑，拍攝年曆照。（圖／周子娛樂提供）

▲林依晨（中）領軍師弟妹（右起）牧森、林奕嵐、袁漠遙和孫麥傑，拍攝年曆照。（圖／周子娛樂提供）

周子娛樂20年來孕育無數知名男女演員，這次看中孫麥傑時尚獨特的魅力，也期待他在戲劇表演的天份，雙方展開合作。首次參與年曆拍攝的孫麥傑，以全白無袖造型大展肌肉線條，而他的首部戲劇作品《獨佔接班人》即將在農曆年後跟大家見面，也期望在更多戲劇中與大家相見。

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孫麥傑對這個大家庭說：「依晨姊非常和藹可親、奕嵐之前就認識很活潑、牧森之前在片場常常一起吃便當、漠遙一開始覺得很木訥，但她其實很暖。前陣子大家一起去吃火鍋，氛圍很好，很像一起吃團圓飯的感覺。」

▲林依晨領軍師弟妹林奕嵐、牧森、袁漠遙和孫麥傑，拍攝年曆照。（圖／周子娛樂提供）

▲孫麥傑以全白無袖造型大展肌肉線條，宣布加入新公司。（圖／周子娛樂提供）

公司特地在棚內打造外景風格，不論是海邊感、和室風格都別出心裁。林依晨表示：「我是從第一次拍攝就在的元老級，年曆已經來到第13本，我真的嚇到。」她也笑說：「喜歡在日式塌塌米的場景，吹著電風扇，裹著大棉被，覺得可愛又有反差感。」

林依晨今年以《不夠善良的我們》，在2024釜山國際影展亞洲內容暨全球OTT大獎奪「最佳女主角」、2024愛奇藝尖叫之夜獲頒「亞太年度優秀演員」、首部監製的電影《失明》也入圍2025鹿特丹國際影展金虎獎主競賽單元。林依晨透露，今年會製作自己很想探討的某類議題，是以荒謬喜劇形式呈現，希望新的一年能順利完成劇本及進入前製階段。

▲林依晨領軍師弟妹林奕嵐、牧森、袁漠遙和孫麥傑，拍攝年曆照。（圖／周子娛樂提供）

▲林依晨首部監製的電影《失明》，入圍2025鹿特丹國際影展金虎獎主競賽單。（圖／周子娛樂提供）

以《她和她的她》拿下第58屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎的林奕嵐，今年除了拍攝滿檔外，作品《X！又是星期一》將問世，也深受精品、時尚活動愛戴。林奕嵐分享年曆拍攝說：「和室裡我給自己的人設是發高燒的病人，有很厚的腮紅跟很厚的被子，整個陳設很像在家裡，可以很快進入狀態。」

林奕嵐表示，之前都沒有拍合照，一起合作的感覺很不錯也很團結。2024年對林奕嵐來說在心態上是更放鬆的一年，而今年新希望是藉由旅行多看看這個世界。她與詹懷雲合作的最新電影《命中註定那頭鵝》也將在3月14日全台上映。

▲林依晨領軍師弟妹林奕嵐、牧森、袁漠遙和孫麥傑，拍攝年曆照。（圖／周子娛樂提供）

▲林奕嵐以《她和她的她》，拿下第58屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎。（圖／周子娛樂提供）

以《影后》陳偉任一角受到矚目的牧森，最喜歡跟孫麥傑在和室裡面的場景，有一瞬間突然覺得我很像櫻木花道，他很像流川楓，只差沒有染一顆紅色的頭。對於新師弟孫麥傑的加入，牧森表示祝福，希望他在自己的路上有所收穫及成長。

去年也是豐收年的牧森說：「很幸運也很感恩作品能被大家看見，近日馬不停地投入舞台劇《毛皮瑪莉》的排練，將在3月底連續兩週演出；同時希望3月7日上映的電影《刺心切骨》、下半年的電影《進行曲》能很快跟大家見面。」

▲林依晨領軍師弟妹林奕嵐、牧森、袁漠遙和孫麥傑，拍攝年曆照。（圖／周子娛樂提供）

▲牧森2024年以《影后》陳偉任一角受到矚目。（圖／周子娛樂提供）

袁漠遙分享年曆拍攝時表示，最印象深刻的是和室大合照，道具有梅子飯，我真的很喜歡吃梅子，他們都沒吃，只有我認真吃完了。拍攝時被問到名字的涵義，袁漠遙說：「漠字有無邊無際的大漠之意；遙，就是心向遠方，堅定不移的前行，漠遙二字也讓我感到安定的力量。」

▲林依晨領軍師弟妹林奕嵐、牧森、袁漠遙和孫麥傑，拍攝年曆照。（圖／周子娛樂提供）

▲袁漠遙近期正宣傳戲劇作品《第一次遇見花香的那刻2》。（圖／周子娛樂提供）

近期正宣傳戲劇作品《第一次遇見花香的那刻2》，袁漠遙表示，這次除了演員身分外，自己的創作有幸成為《花香2》的片頭曲，「能以歌手身份參與，對我來說更意義非凡，聽著自己的歌曲逐漸與故事產生連結，身為創作人，這真的挺令人驕傲、欣慰的。」

▲林依晨領軍師弟妹林奕嵐、牧森、袁漠遙和孫麥傑，拍攝年曆照。（圖／周子娛樂提供）

▲公司藝人圍爐吃飯，有大團圓的感覺。（圖／周子娛樂提供）

 

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