張信哲新年宣布好事！這消息讓他「哭笑不得」霸氣：送100紅包

記者吳睿慈／台北報導

「情歌王子」張信哲（Jeff）甫於央視與浙江衛視跨年，3日又有好事發生，官宣將於2月1日於澳門銀河綜藝館舉辦「未來式終極版世界巡迴演唱會」春節限定場，他雖已打算準備為新專輯閉關，但主辦單位特地把澳門站安排在農曆春節，讓他聽聞後「哭笑不得」，但一方面也很開心又可以與樂迷面對面，門票現已秒殺，僅剩零星票數。

▲張信哲澳門站將注入新年氣息 。（圖／潮水音樂提供）



張信哲《未來式》演唱會IP一唱三巡共6年，在這百場演出中，他將最好的音樂帶到每個人心中，雖然《未來式終極版》已成功落幕，但新年登場的澳門春節限定版，是他繼2023年後再次回到澳門演出，而春節限定場更是該場演出注入濃厚的節日氛圍。

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▲張信哲將親手包紅包給買票進場的幸運兒。（圖／潮水音樂提供）



演唱會門票秒殺，現只剩零星票券，他感動粉絲的熱烈支持，還特別加碼「好禮到」，將親自書寫100個紅包袋，並親手包紅包，屆時將送給買票進場的幸運兒，預計將引起空前轟動。

▲張信哲將帶著家人去澳門過年。（圖／潮水音樂提供）



而張信哲此番也打算乾脆就帶著媽媽和全家人一起到澳門過年，飽覽澳門的春節好風光，張太太們手刀預備了，轉角遇見愛爆擊囉！購票請洽「銀河票務」、「大麥App」和「Fantopia」。