輝人台中開唱愛上奶油酥餅　被團隊吃光趕緊加購

記者葉文正／綜合報導

MAMAMOO輝人現身「2025蛇現幸福—台中跨年夜」在台中水湳中央公園登台，輝人帶著4女2男舞群，穿著迷你裙以〈Water Color〉登場，一開口就展現唱跳實力，連主持人阿Ken都在台下尖叫不斷。她說還在台中探索了各個夜市，也希望粉絲們可以到韓國玩，彼此交流。

▲輝人台中跨年熱情演唱。（圖／三立提供）

輝人唱完第一首歌，她以中文和現場觀眾打招呼：「你好，很高興認識你。大家好，我是輝人。」透露心情非常興奮，「希望今天各位可以跟我度過一段愉快的時光，我到處都有看到moomoo（粉絲名）們，很感謝大家沒有忘記我，特地來這裡給我支持，從第一首歌就感受到大家給我能量，所以我充滿了力量。我在台灣有很多城市演出過，這是我第一次來到台中，看到大家這麼熱情的歡迎我，我以後應該會常常來這裡和大家見面。」隨即再次以中文表達謝意：「謝謝大家喜歡我。」接著又帶來〈Easy〉和〈Bite Me〉兩首歌。

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▲輝人在舞台上熱情演出。（圖／三立提供）

首次在台中表演的輝人誠意十足，一口氣帶來半小時的演出，包括：〈in the mood〉、〈17〉〈Spark〉共9首歌曲，「在即將迎來新年的這一刻，希望給你們滿滿的喜悅，為了這特別的時刻，我想跟大家來個合照。」接著她從延伸舞台走回主舞台，背對觀眾和全場來張大合照，令大家尖叫聲不絕於耳。最後送給大家歡樂的〈D Day〉和〈Wheee〉，祝大家新年快樂，「希望下次有機會能來台中和大家相聚」。

▲輝人台中跨年演出前已經享用過大餐。（圖／三立提供）

「大家開心嗎？」輝人再次以中文問候現場觀眾。並感謝台中市長盧秀燕在前一晚準備了燒肉料理款待她，她也去了逢甲夜市：「如果下次有機會，我想探索台中的各個地方。希望大家有機會到韓國旅行，也能收到我在台灣感受的溫暖與幸福。」據了解，盧市長昨天送輝人的台中知名伴手禮奶油酥餅，輝人吃了驚為天人、讚不絕口，原本想當伴手禮帶回韓國跟親友分享，沒想到在跨年登台前跟團隊已經全部吃完了，急著請工作人員再去買。