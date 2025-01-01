樂天女孩副隊長「突大動作宣布改名」！張雅涵揭背後寓意：新的開始

記者潘慧中／綜合報導

「樂天女孩」張雅涵2024年接下副隊長一職，未來表現掀起粉絲的高度期待。沒想到，她在2025年第一天突然大動作宣布改名，「希望『禾羽』這個名字能帶給大家更多溫暖與力量。」

▲張雅涵宣布改名。（圖／翻攝自Instagram／kimi850531 ）



禾羽知道很多人是因為「張雅涵」這個名字認識她的，但在感謝粉絲陪伴自己成長的同時，她宣布未來將以全新名字繼續活動，「只有『禾羽』沒有『張』喔。」

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▲▼張雅涵將以「禾羽」繼續活動。（圖／翻攝自Instagram／kimi850531 ）



關於新名字，禾羽解釋第一個字代表希望與豐收，「就像金色的稻穗，是努力之後的成果，也是我對未來的期待。」第二個字則象徵自由和輕盈，「像一隻翱翔的鳥，勇敢追逐天空的夢想，帶著無限的可能。」

▲▼張雅涵是樂天女孩的副隊長。（圖／翻攝自Instagram／kimi850531 ）



至於粉絲名，禾羽表示也將改為「禾粉」，謝謝粉絲一路以來的支持，讓她更有勇氣探索這個世界，希望新名字能帶給眾人更多的力量，「陪伴你們一起邁向更好的2025年，也讓我們繼續一起創造更多美好的回憶！祝大家新年快樂，新的開始，我們一起加油。」

禾羽IG全文：

新的開始 —— 名字

我知道有好多人

是因為張雅涵這個名字認識我的

我很謝謝你們陪著張雅涵成長

從2025年的第一天起

我將以全新的名字「禾羽」與大家見面.

只有「禾羽」沒有「張」喔

「禾羽」，簡單也充滿意義：

「禾」 代表希望與豐收，就像金色的稻穗，是努力之後的成果，也是我對未來的期待。

「羽」 則象徵自由與輕盈，像一隻翱翔的鳥，勇敢追逐天空的夢想，帶著無限的可能。

啊.ᐟ‪.ᐟ 粉絲名也將改為「禾粉」

我也蠻愛吃河粉的（要加辣

感謝一路上支持我的你們

讓我更勇敢的去探索未知的世界

希望「禾羽」這個名字能帶給大家更多溫暖與力量

陪伴你們一起邁向更好的2025年

也讓我們繼續一起創造更多美好的回憶

祝大家新年快樂

新的開始，我們一起加油