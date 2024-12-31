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愷樂跨年夜連曬12張近照！　罕見露面甜喊：謝謝2024❤️

記者王靖淳／綜合報導

女星愷樂（蝴蝶姐姐）今年9月公開一張超音波照證實懷孕生子，事後更露面並曬出和兒子的溫馨合照。然而，隨著2024年進入倒數階段，今（31）日跨年夜她罕見在IG分享12張近照，感性表示「謝謝2024」，貼文及一系列的照片曝光後，引發外界討論及關注，同時也吸引不少人朝聖按讚。

▲▼蝴蝶

▲愷樂（蝴蝶姐姐）。（圖／翻攝自Instagram／butterfly092288）

透過愷樂分享的拼貼照可見到，她在不同的日常生活場景中，展現溫馨且親切的氛圍：包括懷孕期間的對鏡自拍，她身穿舒適的孕婦裝搭配黃色毛帽，大方秀出渾圓孕肚；還有與孩子們的互動，畫面中充滿親子間的甜蜜感，例如孩子玩耍、成長的紀錄，以及愷樂溫柔地陪伴他們的瞬間。

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▲愷樂

▲愷樂（蝴蝶姐姐）PO出12張近照。（圖／翻攝自Instagram／butterfly092288）

此外，愷樂也曬出她在家庭場合中和樂融融的模樣，度過不少的快樂時光，她的穿搭大多以簡約舒適為主，臉上洋溢著母愛與幸福的笑容。整組拼貼照片傳遞出她生活中的不同面向，同時也完美展現身為母親與藝人之間的完美平衡，讓人感受到她用心經營生活的暖心模樣。

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