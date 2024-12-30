李敏鎬帥到被SM娛樂挖掘3次！劇中富二代現實超窮　認「演戲是生計」

文／妞新聞

從《花樣男子》、《城市獵人》、《繼承者們》、《藍色海洋的傳說》到《The King：永遠的君主》，韓流男神「李敏鎬」回來啦！這次居然與國民韓劇女王「孔曉振」夢幻聯動，合體出演《雖然是精神病但沒關係》導演、《嫉妒的化身》編劇指導的新作品《問問星星吧》，即將上外太空勾勒出星際戀曲（而且是社內戀愛），兩大頂級巨星的合作，預告一出果然引爆全網關注。

李敏鎬首個脫口秀

知名網帥差點SM娛樂出道？

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出道18年大解鎖，李敏鎬近日把首個談話型脫口秀節目通告獻給《劉QUIZ ON THE BLOCK》 ，在最新一集節目中大談真心話，濃眉大眼、高挺鼻樑、雕刻般五官加上187CM大長腿，身為多個顏值榜單的常勝軍、在學生時期就是出名的網路「臉讚」。

▲李敏鎬首個談話型脫口秀節目獻給《劉QUIZ ON THE BLOCK》。（圖／naver）

在當時有許多經紀公司星探會在路上挖掘潛力新人，男神果然超搶手，他自爆：「在國中的時候被SM娛樂挖掘了3次」，被認證是「SM帥哥相」，不過男神卻沒有因此心動，李敏鎬透露：「我不是這方面的人才，唱歌、跳舞都沒有資質，為什麼要做？」所以在對方要求父母親的聯繫方式時，男神光速逃跑了（笑）。

韓劇頂流出道之路超艱辛？

車禍＋經濟困難「真實身世公開」

▲李敏鎬。（圖／naver，下同）

自帶貴公子尊爵氣質的李敏鎬，多個作品都飾演富二代、帝王等角色，但現實生活中卻不是富家子弟，而且出道之路超坎坷，他在2006年與丁一宇發生嚴重的交通事故，在醫院養身將近一年，完全無法接戲劇作品，在3年後才接到《花樣男子》開拓演藝之路。

不過李敏鎬也在節目中爆料自己飾演男主角具俊表時非常苦惱，劇中是財團繼承人、金字塔頂端F4的BOSS，現實生活中的李敏鎬卻家境不好，他表示：「家中經濟狀況是得各自居住的程度的不好，想盡快減輕媽媽的負擔」，也承認『演戲就是自己的生計』。

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