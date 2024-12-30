獨家／北高雙蛋都賣爆…告五人明年要唱高雄世運了！ 時間曝光

記者蔡琛儀／台北報導

近日周杰倫、張惠妹、五月天等天王天后天團相繼開唱，演唱會市場熱鬧非凡，《ETtoday星光雲》掌握獨家消息，繼五月天、張惠妹後，成軍僅7年的新一代天團告五人明年4月將站上可容納5萬人的高雄世運主場館舉辦演唱會，成為在該場地演出最年輕的華語藝人。

▲人氣超旺的告五人明年將在高雄世運開唱。（圖／相信音樂提供）

告五人出道以來人氣始終超旺，不僅榮獲金曲獎肯定、獲得許多代言，還解鎖成為首組在台北兒童新樂園開唱的樂團，他們去年陸續唱進台北小巨蛋、高雄巨蛋，場場門票秒殺，締造佳績，隨後更前往大陸、歐洲、美國、紐澳、日本踩點，人氣超旺。

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可容納約5萬人的高雄世運主場館過去曾有如Coldplay、BLACKPINK、魔力紅、Stray Kids、天王火星人布魯諾、紅髮艾德等國際級天團、天王在此舉辦過演唱會，華語歌手中也僅有五月天、張惠妹在此開唱，是台灣相當具指標性的國際級場館，而告五人明年成軍滿8年之際，就得以站上此地開唱，更是令人相當期待。

對此，《ETtoday星光雲》向告五人所屬相信音樂求證，相信音樂協調總監游家雍則證實此事，表示：「確實有在規劃，細節敬請鎖定官網公告。」