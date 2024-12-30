ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨家／北高雙蛋都賣爆…告五人明年要唱高雄世運了！ 時間曝光

記者蔡琛儀／台北報導

近日周杰倫、張惠妹、五月天等天王天后天團相繼開唱，演唱會市場熱鬧非凡，《ETtoday星光雲》掌握獨家消息，繼五月天、張惠妹後，成軍僅7年的新一代天團告五人明年4月將站上可容納5萬人的高雄世運主場館舉辦演唱會，成為在該場地演出最年輕的華語藝人。

▲▼告五人倫敦演唱會。（圖／相信音樂提供）

▲人氣超旺的告五人明年將在高雄世運開唱。（圖／相信音樂提供）

告五人出道以來人氣始終超旺，不僅榮獲金曲獎肯定、獲得許多代言，還解鎖成為首組在台北兒童新樂園開唱的樂團，他們去年陸續唱進台北小巨蛋、高雄巨蛋，場場門票秒殺，締造佳績，隨後更前往大陸、歐洲、美國、紐澳、日本踩點，人氣超旺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

可容納約5萬人的高雄世運主場館過去曾有如Coldplay、BLACKPINK、魔力紅、Stray Kids、天王火星人布魯諾、紅髮艾德等國際級天團、天王在此舉辦過演唱會，華語歌手中也僅有五月天、張惠妹在此開唱，是台灣相當具指標性的國際級場館，而告五人明年成軍滿8年之際，就得以站上此地開唱，更是令人相當期待。

對此，《ETtoday星光雲》向告五人所屬相信音樂求證，相信音樂協調總監游家雍則證實此事，表示：「確實有在規劃，細節敬請鎖定官網公告。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

推薦閱讀

濟州航空罹難者有起亞虎職員「一家三口遇死劫」　李多慧心痛發聲

濟州航空罹難者有起亞虎職員「一家三口遇死劫」　李多慧心痛發聲

趙露思病重爆「捲入陰陽劇本」身心崩潰！隱情曝光　導演遭炎上發聲了

趙露思病重爆「捲入陰陽劇本」身心崩潰！隱情曝光　導演遭炎上發聲了

《魷魚2》「姜河那388號」遭挖隱藏恐怖訊息　韓網分析：他是內鬼

《魷魚2》「姜河那388號」遭挖隱藏恐怖訊息　韓網分析：他是內鬼

趙露思證實罹失語症！「傳訊回3字」惹淚崩　爆病重多日父母貼身陪拍戲

趙露思證實罹失語症！「傳訊回3字」惹淚崩　爆病重多日父母貼身陪拍戲

唐綺陽運勢／射手整體卡關！ 摩羯「注意前任」雙魚感情明朗化

唐綺陽運勢／射手整體卡關！ 摩羯「注意前任」雙魚感情明朗化

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」　劇組黑幕曝光

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」　劇組黑幕曝光

周杰倫日本「粉絲巧遇沒發現」　旁邊阿緯被認出笑了：最悲傷合照

周杰倫日本「粉絲巧遇沒發現」　旁邊阿緯被認出笑了：最悲傷合照

方志友想當玩咖出意外「23歲未婚懷孕」！　爆楊銘威家人面前提離婚

方志友想當玩咖出意外「23歲未婚懷孕」！　爆楊銘威家人面前提離婚

新聞傳回「空難家屬崩潰哭聲」　南韓主播李成裴哽咽：真的忍不住⋯

新聞傳回「空難家屬崩潰哭聲」　南韓主播李成裴哽咽：真的忍不住⋯

辣網美奈奈子「4女共侍1夫」淪富商小三！　遭挖在成人平台直播...SWAG證實

辣網美奈奈子「4女共侍1夫」淪富商小三！　遭挖在成人平台直播...SWAG證實

健志愛妻Mia懷孕「被嗆一直露肚子」　本人急上火線：不太舒服

健志愛妻Mia懷孕「被嗆一直露肚子」　本人急上火線：不太舒服

真的不是蔡依林！　張惠妹大巨蛋「唯一嘉賓是超大咖男神」

真的不是蔡依林！　張惠妹大巨蛋「唯一嘉賓是超大咖男神」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

濟州航空罹難者有起亞虎職員「一家三口遇死劫」　李多慧心痛發聲

趙露思病重爆「捲入陰陽劇本」身心崩潰！隱情曝光　導演遭炎上發聲了

《魷魚2》「姜河那388號」遭挖隱藏恐怖訊息　韓網分析：他是內鬼

趙露思證實罹失語症！「傳訊回3字」惹淚崩　爆病重多日父母貼身陪拍戲

唐綺陽運勢／射手整體卡關！ 摩羯「注意前任」雙魚感情明朗化

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」　劇組黑幕曝光

周杰倫日本「粉絲巧遇沒發現」　旁邊阿緯被認出笑了：最悲傷合照

方志友想當玩咖出意外「23歲未婚懷孕」！　爆楊銘威家人面前提離婚

新聞傳回「空難家屬崩潰哭聲」　南韓主播李成裴哽咽：真的忍不住⋯

辣網美奈奈子「4女共侍1夫」淪富商小三！　遭挖在成人平台直播...SWAG證實

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

告五人

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 主持節目全停播沒差！指原莉乃變房產女王…身家「可以買下日本」
  2. 懷孕8月頭劇痛「才發現長超大血栓」！　蓋兒急動手術
  3. 賴慧如罕見公開合體7歲女兒！侯怡君喊話《好運來》收視破6請雞排
  4. 新聞傳回「空難家屬崩潰哭聲」　南韓主播李成裴哽咽：真的忍不住⋯
  5. 那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」
  6. 趙露思1年前被讚能抗壓！　自爆「心態有很大改變」…發言被翻出
  7. 趙露思再爆拍戲曾「耳朵暫時性失聰」！悄換大頭貼訴苦　粉心疼哭了
  8. 南韓下令哀悼7天！MBC演技大賞取消直播　歌謠大祭典「火、飛機」舞台砍光
  9. 獨家／北高雙蛋都賣爆…告五人明年要唱高雄世運了！ 時間曝光
  10. 立委陳瑩直播張惠妹演唱會　文化部長：全力保護歌手是大家共識

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366