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高慧君罹怪病動眼睛手術！檢查才知「甲狀腺亢進」併發症變嚴重了

記者黃庠棻／台北報導

女星高慧君出道超過20年，分別在2007年與2010年拿下金鐘獎戲劇節目女主角、女配角獎，演技備受肯定，只不過日前她因為「眼睛斜視」受到不少網友關心，後來透露已接受眼睛手術，才讓影迷稍稍安心，而後續她才透露原來一直來以來都深受甲狀腺功能失調等症狀所苦。

▲高慧君。（圖／光意娛樂有限公司提供）

▲高慧君近年深受甲狀腺失調所苦。（圖／光意娛樂有限公司提供）

高慧君除了演技好之外，沈穩的歌唱技巧也深受喜愛，近期有許多場尾牙商演演出邀約，談到近期的健康狀況，她透露在2021年出現甲狀腺功能低下的症狀，還是發作前一天被化妝師提醒，表示她的臉看起來歪歪的，這才讓她發現不對勁。

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▲高慧君近年深受甲狀腺失調所苦。（圖／光意娛樂提供）

▲高慧君近年深受甲狀腺失調所苦。（圖／光意娛樂提供）

高慧君透露「我本來想說跟過去一樣，找整骨師調一下就沒問題了，沒想到我隔天起床，要照鏡子時視線模糊看不清，自拍後發現眼睛有垂直斜視，檢查才知道是甲狀腺功能低下。」

▲高慧君。（圖／光意娛樂有限公司提供）

▲高慧君近年深受甲狀腺失調所苦。（圖／光意娛樂有限公司提供）

沒想到，高慧君幾年後症狀又變成甲狀腺亢進，這段時間身體更各種併發症狀不斷，體重也因此不斷增長，雖然她多年來一直努力調整身心狀態，但仍直呼真的十分辛苦。

▲高慧君曝眼睛術後2個月現況。（圖／翻攝自臉書／高慧君 Tanivu Yatauyungana）

▲高慧君先前曾動眼睛手術。（圖／翻攝自臉書／高慧君 Tanivu Yatauyungana）

此前，高慧君曾透露為了治療眼疾，服用的藥物中有兩顆藥是治療癌症的藥物，她直呼「有一顆會停經，我心想我沒想要小孩了，沒問題。」至於另一顆癌藥則會導致她掉頭髮，但她依然選擇樂觀接受，表示「我之前直播時有很多假髮也OK。」所幸調養身體一段時間，她順利接受眼睛手術了，如今雙眼的恢復狀況也很不錯。

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