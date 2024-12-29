NewJeans Hanni機場遭嚇到！崩潰躲Minji懷裡　疑恐慌反應全被拍

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團NewJeans近日剛參加完於泰國舉辦的AAA頒獎典禮，她們深陷爭議之中，依舊打起精神出席活動，只是28日在返韓時，仁川機場發生粉絲衝上來推擠的混亂場面，Hanni被嚇得不輕，走到機場外時選擇背對鏡頭，Minji與經紀人也不斷安慰看起來已經崩潰的她，影片曝光後，引起各方撻伐，盼望粉絲追星之餘不要傷害藝人。

▲Hanni在機場疑似被嚇到，出現恐慌症狀。（圖／翻攝自NewJeans IG）



NewJeans於28日從泰國返韓，大批粉絲在機場等待偶像歸國，卻在5人入境時，現場秩序大亂，所有粉絲圍上前搶拍，歌迷盼望把自己的信件、禮物交出去，卻不小心嚇到藝人，Hanni起初親切點頭打招呼，卻在後半段表情越來越沉重，直到走出機場時，她已經嚇得不輕、躲在Minji懷裡，Minji與經紀人不斷安撫拍拍她。

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▲Hanni起初邁出機場看起來狀態不錯。（圖／翻攝自Newsen YouTube）



現場媒體全程錄下Hanni崩潰的反應，她看起來非常緊張，Minji不斷安慰她、摸著她的頭髮，在過馬路時，她也緊抓著Minji的手表情無助，長達3分鐘的狀態都不太好，影片曝光後，讓粉絲心疼不已「機場秩序太亂了」、「Hanni應該是真的嚇到了」、「嚇得不輕」。

▲Hanni嚇到崩潰躲Minji懷裡。（圖／翻攝自Newsen YouTube）



Hanni在機場看起來像是恐慌症發作，當晚也在IG親自報平安，「我現在沒事了，對不起讓大家擔心了」，她表示能夠有跟粉絲見面的機會很好，但是希望不要出現讓人不適或是危險的狀況出現，她也想與歌迷好好聊天、對話，但也盼望大家不要太急。