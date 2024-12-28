納豆沒想過可以娶老婆　謝依依真心愛他：被我等到了

記者王靖淳／綜合報導

藝人納豆（林郁智）和女友依依（陳依依）愛情長跑8年，昨（27）日小倆口更現身戶政事務所完成結婚登記，事後雙雙透過社群發文寫下感動心情，同時也附上結婚對戒放閃，「以前從來沒有想過我可以娶老婆，去哪裡找一個真心這麼愛我的人，沒想到被我等到了。」貼文及照片曝光後，立即湧入大批網友朝聖按讚，同時也紛紛寫下留言祝福。

▲依依、納豆交往8年。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）

納豆在文中坦言，過去從未想過自己能娶老婆，更何況是讓大家都羨慕的好老婆。為此，他感慨地表示：「去哪裡找一個真心這麼愛我的人，沒想到被我等到了。」納豆表示，這天對他來說意義非凡，不只象徵人生的重要里程碑，也標誌著一段嶄新的開始。最後，他甜蜜地寫道：「以後要改口了～老婆，請多多指教了。2024/12/27我的愛妻日。」

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▲依依、納豆好友見證小倆口登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）

此外，依依也在社群感性發文，表示自己花了近8年的時間，挑選1位「有趣的人」作為伴侶，並在過去2年中共同經歷風雨，為此她感慨寫道：「雖然一輩子很長，但我覺得我們相遇太晚，還好你腳短短的，可以陪我慢慢走。」依依強調即使與納豆未來步伐不同，也會彼此等待，攜手走向幸福，「我們一起走向幸福，就夠了。」最後，她也特別感謝親朋好友見證她完成結婚登記，讓這天成為滿載幸福的回憶。

▲依依、納豆登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）