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2024世界最帥臉孔出爐！姜濤蟬聯「亞洲最帥」　克里斯漢斯沃奪冠

記者蕭采薇／綜合報導

美國電影網站「TC Candler」每年都票選出世界百大美女及百大帥哥，今年的「世界最帥臉孔」出爐，由「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）獲得。第二名為香港男星、男團MIRROR成員姜濤，也是他蟬聯「亞洲第一帥」的第二年。

▲2024「世界最帥臉孔」出爐。（圖／翻攝自YouTube／TC Candler）

▲2024「世界最帥臉孔」出爐，由克里斯漢斯沃獲得。（圖／翻攝自YouTube／ TC Candler）

「香港頂流」姜濤因參加選秀節目出道，最後更以大熱姿態成為冠軍。近年來他參與了一些台灣影視作品，也曾來台宣傳，所到之處都吸引逾百位粉絲包圍追星。此外。同為MIRROR成員的Anson和AK兩位入榜，分別為91名和23名。

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▲2024「世界最帥臉孔」出爐。（圖／翻攝自YouTube／TC Candler）

▲2024世界最帥臉孔出爐，「香港頂流」姜濤蟬聯亞洲最帥。（圖／翻攝自YouTube／ TC Candler）

今年第三名則為中國男星張哲瀚，他曾以《山河令》紅極一時的大陸男星，卻在2021年因「靖國神社拍照風波」遭大陸全面封殺，而後他跨界成為歌手，並積極往海外發展。

▲2024「世界最帥臉孔」出爐。（圖／翻攝自YouTube／TC Candler）

▲中國男星張哲瀚獲得第三名。（圖／翻攝自YouTube／ TC Candler）

去年拿下冠軍「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Hal Chalamet），今年則掉到第8名。而同樣曾在該榜單中奪冠的「超人」亨利卡維爾（Henry Cavill）今年則為第六名。值得一提的是，「新版超人」大衛科倫斯韋（David Corenswet）今年同樣入榜，排名61名。

▲2024「世界最帥臉孔」出爐。（圖／翻攝自YouTube／TC Candler）

▲▼兩代「超人」亨利卡維爾和大衛科倫斯韋同時入榜。（圖／翻攝自YouTube／ TC Candler）

▲2024「世界最帥臉孔」出爐。（圖／翻攝自YouTube／TC Candler）

曾有過兩個冠軍的韓團防彈少年團（BTS），今年由成員柾國拿下第7名，成為入榜成員中排名最高，且唯一沒有掉出10名外的。過去曾獲得冠軍的V，今年第9度入榜，排名11名。此外JIMIN和JIN也分別以45名和64名入榜。不過BTS目前正處於軍白期，依然有4位成為進榜，也證明依然有人氣和影響力。

▲2024「世界最帥臉孔」出爐。（圖／翻攝自YouTube／TC Candler）

▲柾國拿下第7名，成為BTS入榜成員中排名最高。（圖／翻攝自YouTube／ TC Candler）

而KPOP界中，排名最高的是韓團ENHYPEN日籍成員NI-KI，拿下第五名的好成績。此外當紅韓團Stary Kids也有多名成員入榜，包括第13名的成員鉉辰、32名的成員方燦和54名的成員Felix等。台灣觀眾相當熟悉的男星車銀優則排名56名，而本次並無台灣男星入榜。

▲2024「世界最帥臉孔」出爐。（圖／翻攝自YouTube／TC Candler）

▲KPOP排名最高的是韓團ENHYPEN日籍成員NI-KI。（圖／翻攝自YouTube／ TC Candler）

▲2024「世界最帥臉孔」出爐。（圖／翻攝自YouTube／TC Candler）

▲Stary Kids成員鉉辰拿下第13名。（圖／翻攝自YouTube／ TC Candler）

 

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