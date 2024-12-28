2024世界最美臉孔出爐！子瑜第十年進榜、Rosé排名新高　冠軍是她

記者蕭采薇／綜合報導

美國電影網站「TC Candler」每年都票選出世界百大美女及百大帥哥，今年的「世界最美臉孔」出爐，由菲律賓女星安德莉雅布利蘭提斯 （Andrea Brillantes）拿下。而今年以《APT.》歌曲大紅的BLACKPINK成員Rosé首次擠進前十名，獲得第七名，而隊友Jisoo則獲得亞軍。

▲2024「世界最美臉孔」出爐，「菲律賓女星」安德莉雅布利蘭提斯拿下冠軍。（圖／翻攝自YouTube／TC Candler）

去年拿下冠軍的南韓四代女團MOMOLAND成員Nancy，今年則是第五名，前二名到第四名依次為Jisoo、「美國隊長」克里斯伊凡的妻子、葡萄牙女星艾芭巴普蒂斯塔（Alba Baptista）、加拿大職業棋手安德烈亞波提（Andrea Botez）。

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▲BLACKPINK成員Jisoo在2024「世界最美臉孔」拿下亞軍。（圖／翻攝自YouTube／TC Candler）



該榜單參考網路聲量和人氣，因此今年以《APT.》歌曲大紅的BLACKPINK成員Rosé，今年也首度進入前十名。而曾經是2021年冠軍的泰籍成員Lisa，今年則為第18名。而高人氣成員Jennie同樣第9度入榜，拿下35名。

▲BLACKPINK成員Rosé，今年也首度進入前十名。（圖／翻攝自YouTube／TC Candler）

▲▼包括Lisa和Jennie，BLACKPINK成員全數入榜。（圖／翻攝自YouTube／TC Candler）

過往曾拿下冠軍的「台灣囡仔」TWICE成員子瑜，今年也沒有缺席，第十年進榜並拿下第14名。而另一位「台灣女孩」(G)I-DLE成員舒華也第二年進榜，獲得第73名。KPOP方面台灣民眾熟悉的IVE張員瑛排名33、曾蟬聯多屆「世一美」的After School成員NANA，今年則是20名。

▲子瑜第十年進榜並拿下第14名。（圖／翻攝自YouTube／TC Candler）

好萊塢女星部分，去年在前五名的「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot），今年則是第32名。而接連演出多部浪漫喜劇成為新一代炙手可熱女演員的席德妮史威尼（Sydney Sweeney）則獲得第9名。

▲舒華也第二年進榜，獲得第73名。（圖／翻攝自YouTube／TC Candler）

▲好萊塢當紅女演員席德妮史威尼，獲得第9名。（圖／翻攝自YouTube／TC Candler）