AAA／張員瑛首同台親姊「親手頒獎給她」　姊妹長太像⋯柳俊烈當場驚呆

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度頒獎典禮Asia Artist Award（亞洲明星盛典）於27日盛大展開，新人演員張多雅以戲劇《金字塔遊戲》打開知名度，她拿下新人獎，妹妹張員瑛剛好是典禮主持人，姊妹倆的互動引起關注，她緊張到狂結巴，張員瑛被拍到時也馬上做出反應，即時送暖炒熱現場氣氛。

▲▼張多雅奪獎新人獎。（圖／翻攝自weverse）



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張多雅以戲劇《金字塔遊戲》出道，當時頂著妹妹張員瑛的光環出道，她坦言非常有壓力，27日拿下新人獎，她感謝父母的養育之恩，還有公司的栽培，坦言知道自己還有很多不足，希望未來能繼續進步。

▲張員瑛替姊姊應援加油打氣。（圖／翻攝自weverse）



只是張多雅看起來非常緊張，發表感言時多次結巴，令人看得跟著緊張起來。此時鏡頭拍到親妹張員瑛，她馬上送暖做出反應，給予姊姊最大的支持，露出甜美笑容，掀起陣陣尖叫聲。

▲▼柳俊烈認證張員瑛與姊姊張多雅長得很像。（圖／翻攝自weverse）



當張多雅下台之後，同為主持人的柳俊烈虧張員瑛：「喔？怎麼這裡也有妳，那裡也有妳的感覺。」透露兩姊妹長得很相似，張員瑛則透過直播喊話「可以親自頒給姊姊這麼棒的獎，我也很開心，家人應該也在看直播，謝謝。」