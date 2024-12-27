ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

他牽活生生的羊「在信義區流浪」引側目　身份曝「竟是大咖金鐘男星」

記者蔡琛儀／台北報導

樂團Tickle Tickle 癢癢明年即將發行首張專輯，新歌〈牧羊人ê報仇〉，MV特別邀請實力派演員黃鐙輝飾演歌曲中的核心角色「牧羊人」，詮釋小人物的悲歌。

▲▼樂團Tickle Tickle 癢癢 〈牧羊人ê報仇〉MV 特邀黃鐙輝演出。（圖／笨道策展  Dustpanner Music提供）

▲樂團Tickle Tickle 癢癢 〈牧羊人ê報仇〉MV特邀黃鐙輝演出。（圖／笨道策展  Dustpanner Music提供）

〈牧羊人ê報仇〉的創作靈感源於一則真實的社會新聞，是台中某住戶因為在自家養羊，招致歧視並被房東驅趕，最終該住戶憤而縱火、釀成悲劇。這則新聞對主唱Ready帶來極大的衝擊，他與吉他手GZ汲取其中的情感衝突，從「牧羊人」的視角創作，描寫一位無法融入都市生活的邊緣人物，在孤獨中掙扎的心路歷程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

MV找來真實的羊出鏡，讓黃鐙輝牽著牠在台北信義區的街頭流浪，引發路過的人群關注。所幸拍攝過程相當順利，演出經驗豐富的黃鐙輝也不禁稱讚這位「羊搭檔」的表現：「我們這隻羊是上帝派來的禮物，牠很乖！」黃鐙輝也深入剖析牧羊人的內心，其形象讓他聯想到思覺失調的患者，總是承受著外界的偏見，「牧羊人被社會貼標籤、當成不定時炸彈，但問題是他們真的是炸彈嗎？還是只是你們的誤解而已？」

▲▼樂團Tickle Tickle 癢癢 〈牧羊人ê報仇〉MV 特邀黃鐙輝演出。（圖／笨道策展  Dustpanner Music提供）

▲黃鐙輝飾演孤獨的「牧羊人」。（圖／笨道策展  Dustpanner Music提供）

吉他手GZ提到，當初知道黃鐙輝將出演 MV 時，連睡覺時都不斷想像著他呈現牧羊人的畫面，在拍攝現場親眼看到黃鐙輝完美還原他腦海中的想像，更令他大受震撼。黃鐙輝則透露，會接下此次演出的一大原因，是因為Tickle Tickle癢癢是台中的同鄉：「而且其實我小時候也有玩樂團。」類似的經歷讓他倍感親切：「同為台中人、同個故鄉出來喜歡玩音樂的，能不挺嗎？」最後不改幽默本性，開玩笑說主要目的其實是希望Tickle Tickle癢癢以後紅了要報恩。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

超大陣！米克斯軍團集體過馬路 義氣汪殿後..交警急指揮：快過去！

推薦閱讀

五月天宣布「跨年免費唱」！　搶票資訊曝光「還要實名制」

五月天宣布「跨年免費唱」！　搶票資訊曝光「還要實名制」

T.O.P《魷魚2》「角色設定」惹議！ 演技也遭韓媒批：跟全世界道歉

T.O.P《魷魚2》「角色設定」惹議！ 演技也遭韓媒批：跟全世界道歉

劉亞仁賣掉梨泰院豪宅！買家竟是「7歲幼童」　63億全用現金付

劉亞仁賣掉梨泰院豪宅！買家竟是「7歲幼童」　63億全用現金付

「千年一遇」20歲J級女星進軍AV！達人興奮預言：將統治暗黑界10年

「千年一遇」20歲J級女星進軍AV！達人興奮預言：將統治暗黑界10年

快訊／婁峻碩、焦凡凡長跑8年結婚了！　超唯美婚紗照曝光：合作愉快

快訊／婁峻碩、焦凡凡長跑8年結婚了！　超唯美婚紗照曝光：合作愉快

直擊／家寧分手Andy2個月...大方認：我戀愛了　對象曝光！

直擊／家寧分手Andy2個月...大方認：我戀愛了　對象曝光！

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

韓網熱議／《魷魚遊戲2》大家都在講的一件事！　名演員反成敗筆

韓網熱議／《魷魚遊戲2》大家都在講的一件事！　名演員反成敗筆

黑男「終於輪到我結婚了」！公開4套婚紗照 5年女友馬甲包不住超兇身材

黑男「終於輪到我結婚了」！公開4套婚紗照 5年女友馬甲包不住超兇身材

前啦啦隊女孩爆料「人氣女神遭集體霸凌」　洩2線索網驚：超明顯

前啦啦隊女孩爆料「人氣女神遭集體霸凌」　洩2線索網驚：超明顯

劉亦菲25年前照片曝光！　「12歲已長成驚人顏值」網全被美暈

劉亦菲25年前照片曝光！　「12歲已長成驚人顏值」網全被美暈

天心搭韓國尪車「突覺屁股怪怪」　驚喜曝1功能：台灣人會愛

天心搭韓國尪車「突覺屁股怪怪」　驚喜曝1功能：台灣人會愛

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

五月天宣布「跨年免費唱」！　搶票資訊曝光「還要實名制」

T.O.P《魷魚2》「角色設定」惹議！ 演技也遭韓媒批：跟全世界道歉

劉亞仁賣掉梨泰院豪宅！買家竟是「7歲幼童」　63億全用現金付

「千年一遇」20歲J級女星進軍AV！達人興奮預言：將統治暗黑界10年

快訊／婁峻碩、焦凡凡長跑8年結婚了！　超唯美婚紗照曝光：合作愉快

直擊／家寧分手Andy2個月...大方認：我戀愛了　對象曝光！

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

韓網熱議／《魷魚遊戲2》大家都在講的一件事！　名演員反成敗筆

黑男「終於輪到我結婚了」！公開4套婚紗照 5年女友馬甲包不住超兇身材

前啦啦隊女孩爆料「人氣女神遭集體霸凌」　洩2線索網驚：超明顯

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 阿緯突然出現陰影　小杰悼痛失四個兄弟
  2. 台AV女優自爆收尾牙邀約　吳夢夢傻眼：請我報價你確定？
  3. 林予晞演女記者喊「扳倒賈靜雯」　薛仕凌實習狗仔爆：車上有小本本
  4. 曾國城陷身材羞辱風波！　苦苓幫緩頰提6點建議：當面向台大生致歉
  5. 快訊／婁峻碩、焦凡凡長跑8年結婚了！　超唯美婚紗照曝光：合作愉快
  6. 翁馨儀東京新家跨年計劃泡湯　崩潰「負能量」全丟老公：浪費一年
  7. 《魷魚2》節奏慢被全球罵爆！導演發聲了：第三季更好看　「他」是關鍵
  8. 女星泰國度假「竟遇80年來最大洪水」　狼狽涉水逃難照曝光
  9. 10年前參賽《超級偶像》體重破百！　李昱婕曝曾國城私下暖舉
  10. YTR陳妮絲生了！　甜曬一家三口合照：寶貝登入地球了

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366