他牽活生生的羊「在信義區流浪」引側目　身份曝「竟是大咖金鐘男星」

記者蔡琛儀／台北報導

樂團Tickle Tickle 癢癢明年即將發行首張專輯，新歌〈牧羊人ê報仇〉，MV特別邀請實力派演員黃鐙輝飾演歌曲中的核心角色「牧羊人」，詮釋小人物的悲歌。

▲樂團Tickle Tickle 癢癢 〈牧羊人ê報仇〉MV特邀黃鐙輝演出。（圖／笨道策展 Dustpanner Music提供）

〈牧羊人ê報仇〉的創作靈感源於一則真實的社會新聞，是台中某住戶因為在自家養羊，招致歧視並被房東驅趕，最終該住戶憤而縱火、釀成悲劇。這則新聞對主唱Ready帶來極大的衝擊，他與吉他手GZ汲取其中的情感衝突，從「牧羊人」的視角創作，描寫一位無法融入都市生活的邊緣人物，在孤獨中掙扎的心路歷程。

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MV找來真實的羊出鏡，讓黃鐙輝牽著牠在台北信義區的街頭流浪，引發路過的人群關注。所幸拍攝過程相當順利，演出經驗豐富的黃鐙輝也不禁稱讚這位「羊搭檔」的表現：「我們這隻羊是上帝派來的禮物，牠很乖！」黃鐙輝也深入剖析牧羊人的內心，其形象讓他聯想到思覺失調的患者，總是承受著外界的偏見，「牧羊人被社會貼標籤、當成不定時炸彈，但問題是他們真的是炸彈嗎？還是只是你們的誤解而已？」

▲黃鐙輝飾演孤獨的「牧羊人」。（圖／笨道策展 Dustpanner Music提供）

吉他手GZ提到，當初知道黃鐙輝將出演 MV 時，連睡覺時都不斷想像著他呈現牧羊人的畫面，在拍攝現場親眼看到黃鐙輝完美還原他腦海中的想像，更令他大受震撼。黃鐙輝則透露，會接下此次演出的一大原因，是因為Tickle Tickle癢癢是台中的同鄉：「而且其實我小時候也有玩樂團。」類似的經歷讓他倍感親切：「同為台中人、同個故鄉出來喜歡玩音樂的，能不挺嗎？」最後不改幽默本性，開玩笑說主要目的其實是希望Tickle Tickle癢癢以後紅了要報恩。