安妮曾感染腦膜炎　昏迷四天醒來時已在醫院

記者葉文正／台北報導

安妮今出席創世基金會「寒士吃飽30」送禮到家活動號召，分享13歲時曾因為感染腦膜炎球菌呈昏迷狀態4天，有長達6個月的時間住院臥床，還被告知可能呈植物人狀態，想起此段辛苦回憶時情緒突然湧上心頭，差點落淚。

▲安妮今天出席創世基金會活動。（圖／讀者提供）

安妮分享自身經驗，希望以被照顧者的角度，分享身心上的無力感和漫長煎熬。她說當時得了重感冒，身體很不舒服整個人在發燒，醒來後發現已經躺在醫院4天，「那時候不能看電視也不能臥床，只能聽聽音樂，長達6個月左右，出院回家休養後，也有長達5年的時間反覆回診。」

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▲安妮最近出桌曆。（圖／水靈文創提供）

安妮說她現在還有後遺症，例如平時很容易駝背，好在現在她很注重身體健康，「一定要運動，吃的東西、營養品也很重要。」也說日前剛完成全身健康檢查，被醫生稱讚身體狀況100分，「醫生說很少看到有人像我一樣健康。」

▲安妮的桌曆在冰島拍攝。（圖／水靈文創提供）

目前單身的安妮昨是與特地飛來台灣的妹妹一同過聖誕節，還特別燒了一桌好菜一起享用，也提到這週很多聚會，「平常工作太忙，到了聖誕節就受邀參加很多聚會，才發現我朋友很多。」而最喜歡的活動是交換爛禮物，令她印象最深刻的是曾看到有人準備橘色的道路三角錐，「我覺得很有趣，收到的人很難把它帶回家。」