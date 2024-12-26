ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

安妮曾感染腦膜炎　昏迷四天醒來時已在醫院

記者葉文正／台北報導

安妮今出席創世基金會「寒士吃飽30」送禮到家活動號召，分享13歲時曾因為感染腦膜炎球菌呈昏迷狀態4天，有長達6個月的時間住院臥床，還被告知可能呈植物人狀態，想起此段辛苦回憶時情緒突然湧上心頭，差點落淚。

▲安妮今天出席創世基金會活動。（圖／讀者提供）

▲安妮今天出席創世基金會活動。（圖／讀者提供）

安妮分享自身經驗，希望以被照顧者的角度，分享身心上的無力感和漫長煎熬。她說當時得了重感冒，身體很不舒服整個人在發燒，醒來後發現已經躺在醫院4天，「那時候不能看電視也不能臥床，只能聽聽音樂，長達6個月左右，出院回家休養後，也有長達5年的時間反覆回診。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲安妮的桌曆展現她對藝術的熱愛，封面在冰島拍攝。（圖／水靈文創提供）

▲安妮最近出桌曆。（圖／水靈文創提供）

安妮說她現在還有後遺症，例如平時很容易駝背，好在現在她很注重身體健康，「一定要運動，吃的東西、營養品也很重要。」也說日前剛完成全身健康檢查，被醫生稱讚身體狀況100分，「醫生說很少看到有人像我一樣健康。」

▲安妮的桌曆展現她對藝術的熱愛，封面在冰島拍攝。（圖／水靈文創提供）

▲安妮的桌曆在冰島拍攝。（圖／水靈文創提供）

目前單身的安妮昨是與特地飛來台灣的妹妹一同過聖誕節，還特別燒了一桌好菜一起享用，也提到這週很多聚會，「平常工作太忙，到了聖誕節就受邀參加很多聚會，才發現我朋友很多。」而最喜歡的活動是交換爛禮物，令她印象最深刻的是曾看到有人準備橘色的道路三角錐，「我覺得很有趣，收到的人很難把它帶回家。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萌娃拿遙控器學大人講電話　奶音+超溜台語療癒力十足！

推薦閱讀

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

尹汝貞受訪「抽菸又沒禮貌」！全道嬿遭批利用劉在錫　韓媒列態度最差6影星

尹汝貞受訪「抽菸又沒禮貌」！全道嬿遭批利用劉在錫　韓媒列態度最差6影星

曾國城遭台大生控訴「言語羞辱身材」！　主持惹議深夜道歉：真的很難過

曾國城遭台大生控訴「言語羞辱身材」！　主持惹議深夜道歉：真的很難過

蹦闆曬「捐出50萬證明」　證實統神沒賴皮：實現承諾了！

蹦闆曬「捐出50萬證明」　證實統神沒賴皮：實現承諾了！

16歲美國男星哈德森米克離奇身亡！墜車重創頭部不治…以童星走紅

16歲美國男星哈德森米克離奇身亡！墜車重創頭部不治…以童星走紅

J級20歲寫真女星宣布2025年「AV出道」！老司機暴動：最強頂級新人

J級20歲寫真女星宣布2025年「AV出道」！老司機暴動：最強頂級新人

GD還躺在舞台上「其他歌手已上台謝幕」　SBS挨批：不尊重人

GD還躺在舞台上「其他歌手已上台謝幕」　SBS挨批：不尊重人

GD回歸年末舞台出事！「表現大失常」狂喊麥　韓網失望：根本放送事故

GD回歸年末舞台出事！「表現大失常」狂喊麥　韓網失望：根本放送事故

男歌手轉行「如今是華航機長」！　超猛現況曝光

男歌手轉行「如今是華航機長」！　超猛現況曝光

Selina夜唱嗨續攤「陽明山獨處男友」　小亨堡改當小腰果保母

Selina夜唱嗨續攤「陽明山獨處男友」　小亨堡改當小腰果保母

六月結婚才知「李易戶頭剩350」！認了每天都吵架：摸球鞋比摸我還多

六月結婚才知「李易戶頭剩350」！認了每天都吵架：摸球鞋比摸我還多

《魷魚2》宣傳「全都沒有T.O.P」！　倒數上線1天終於發聲了

《魷魚2》宣傳「全都沒有T.O.P」！　倒數上線1天終於發聲了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

尹汝貞受訪「抽菸又沒禮貌」！全道嬿遭批利用劉在錫　韓媒列態度最差6影星

曾國城遭台大生控訴「言語羞辱身材」！　主持惹議深夜道歉：真的很難過

蹦闆曬「捐出50萬證明」　證實統神沒賴皮：實現承諾了！

16歲美國男星哈德森米克離奇身亡！墜車重創頭部不治…以童星走紅

J級20歲寫真女星宣布2025年「AV出道」！老司機暴動：最強頂級新人

GD還躺在舞台上「其他歌手已上台謝幕」　SBS挨批：不尊重人

GD回歸年末舞台出事！「表現大失常」狂喊麥　韓網失望：根本放送事故

男歌手轉行「如今是華航機長」！　超猛現況曝光

Selina夜唱嗨續攤「陽明山獨處男友」　小亨堡改當小腰果保母

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

安妮, 俄羅斯, 創世基金會

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 串流收視週榜／台劇《吹吹風》排名升高！　黑馬2熱劇高收視完結
  2. 陳昇學吹伸縮喇叭　胡瓜勸他轉行要趁早
  3. 直擊／家寧分手Andy2個月...大方認：我戀愛了　對象曝光！
  4. 賈永婕鬆口「台北101沒有更名必要」！　認腦袋打結：面對突擊很錯愕
  5. 安妮曾感染腦膜炎　昏迷四天醒來時已在醫院
  6. 韓警證實：對宋旻浩兵役立案調查！　若違規「將重新當兵」
  7. 2陸劇新男神升咖！陸網認證2024驚豔面孔…共通點：演復仇爽劇爆紅
  8. 棒棒堂拆夥「感覺被背叛」！威廉認受傷：明明大家講好了 揭冷戰內幕
  9. 太妍爆「明年3月登大巨蛋」一連2場！　首位韓女歌手搶先SJ
  10. 才剛卸主持棒！主播盧秀芳拋震撼彈「接下中視董事長」　喊話未來期許

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366