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2陸劇新男神升咖！陸網認證2024驚豔面孔…共通點：演復仇爽劇爆紅

記者陳芊秀／綜合報導

2024年即將邁入尾聲，大陸娛樂圈今年面對眾多新變化，其中陸劇收視竄出多部黑馬，更因此誕生多位「新陸劇男神」，當地媒體近日發表出「2024驚豔面孔」，包括《墨雨雲間》王星越、《九重紫》李昀銳雙雙入選。

▲▼陸媒2024年度驚豔面孔。（圖／翻攝自微博）

▲陸網選出2024年度驚豔面孔，王星越、李昀銳入選。（圖／翻攝自微博）

陸媒《新浪娛樂》聯合大陸22個權威文娛媒體平台，共同選出9位幕前幕後代表2024年的「驚艷面孔」。其中高齡91歲的資深男演員游本昌，在胡歌主演電視劇《繁花》飾演「爺叔」（上海方言，指的是叔叔），戲裡與男主角「寶總」是師徒關係，精湛演技深獲觀眾肯定。

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▲▼陸媒2024年度驚豔面孔。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸媒2024年度驚豔面孔。（圖／翻攝自微博）

▲游本昌高齡91歲，在《繁花》演「爺叔」與男主角是師徒關係，是劇中關鍵角色。（圖／翻攝自微博）

現年22歲的王星越今年因演出復仇爽劇《墨雨雲間》爆紅，在「2024驚豔面孔」的9位年度人物中，是年紀最小的一位。他因為外型與談吐比實際年齡更給人早熟印象，被稱為「小孩哥」，17歲入行至今5年，常在戲裡演「奪人妻」角色，這次《墨雨雲間》飾演「肅國公」，與大11歲的女主角吳謹言對手戲大爆CP感，劇集以重生宅鬥復仇為主題，一播出就成收視黑馬，演員人氣也跟著飆漲。

▲▼陸媒2024年度驚豔面孔。（圖／翻攝自微博）

▲王星越與吳謹言在《墨雨雲間》大爆CP感。（圖／翻攝自微博）

面對爆紅現象，王星越在《娛理》專訪時表示，「目前所有的一切對於我來說，都是角色帶來的光環。我演繹的部分是70%，剩下的30%是觀眾的感知，從而形成了標籤。作為演員，自己的角色被大家看見、認可，是很高興的一件事情。播出後大家喜歡最好，不喜歡的話，我也會在下一次完善，專注於自己的提升。」

▲▼陸媒2024年度驚豔面孔。（圖／翻攝自微博）

▲王星越看待爆紅態度清醒：「都是角色帶來的光環。」（圖／翻攝自微博）

年底再爆一部重生宅鬥劇《九重紫》，製片人張瑩穎曾在微博透露，本劇是A級預算所拍攝，實際上劇急播出後，收視熱度獲得「爆劇級」的效果。其中飾演男主角的李昀銳，現年28歲，過去常演配角，這次飾演背負雪冤復仇大任的男主角「宋墨」，角色魅力也讓人氣狂升。

▲▼陸媒2024年度驚豔面孔。（圖／翻攝自微博）

▲李昀銳《九重紫》爆紅被形容「升咖」。（圖／翻攝自微博）

李昀銳在《娛理》專訪時，被問到如何看待外界稱「上桌」、「升咖」，他直接表態說意思是作品被看到了，「前提是作品。你得把作品完成好，讓人願意看、喜歡你演的人物。」如今更被視為「流量明星」，他回應說道：「流量意味著價值，這是一種商業價值。有很多人來看你，你的機會就會比較多一些，觀眾對你的要求也會更高一些。但是對於我來說，流量不是我追求的目標。」而他在《九重紫》與女主角孟子義的感情戲、吻戲狂吸大票CP粉，戲中一幕「滑跪擁抱」戲，他透露當時拍攝有穿護膝，連續拍了10幾遍，最後褲子、護膝都磨破了，而如今這一幕成了劇中名場面。

▲▼陸媒2024年度驚豔面孔。（圖／翻攝自微博）

▲孟子義、李昀銳《九重紫》CP感狂吸一票粉絲。（圖／翻攝自微博）

而評選2024年度驚豔面孔同時，陸媒也在分析報導中，點名今年有3位古偶男星，除了《墨雨雲間》王星越，還有繼《傳聞中的陳芊芊》播出4年後再度以《永夜星河》爆紅的丁禹兮，最後是《九重紫》李昀銳。3人皆已經出道多年，但都在今年「上桌」，成為觀眾心中的新男神。

▲丁禹兮《永夜星河》。（圖／翻攝自永夜星河微博）

▲丁禹兮繼《傳聞中的陳芊芊》後，再以《永夜星河》人氣大爆。（圖／翻攝自永夜星河微博）

▲▼陸媒2024年度驚豔面孔。（圖／新浪娛樂原創授權提供）

▲陸媒2024年度驚豔面孔。（圖／新浪娛樂原創授權提供）

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陸劇男神, 陸劇, 王星越, 李昀銳

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