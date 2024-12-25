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演唱會無預警被取消　KIRE自掏腰包辦見面會…還帶粉絲去迪士尼玩

記者蔡琛儀／台北報導

歌手KIRE日前原本受邀去香港開唱，但不明原因被取消，已購買機票、訂好行程的的他為了不讓粉絲失望，自掏腰包辦了免費的見面會，甚至還心血來潮在網上發起與粉絲一起去香港迪士尼遊玩的活動，與四位幸運的香港及台灣粉絲一起度過半天愉快時光，相當寵粉。也因為他用心經營，在短短半年內讓自己的IG社群快速增粉三成突破50萬大關，其中海外粉絲占了一半。

▲▼KIRE二度赴倫敦開唱。（圖／The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

▲KIRE近來人氣頗高。（圖／The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

而他繼今年七月受邀至英國倫敦海德公園舉辦的「British Summer Time Hyde Park」演出後，積極在海外努力耕耘的KIRE不到半年又二度飛往倫敦舉辦個人巡演，門票全數賣光，更讓許多英國粉絲在開演前12小時就開始排隊，且粉絲群中近九成都是外國臉孔，被封「國際K」。

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KIRE深受感動直呼：「感覺像是收到一份耶誕大禮！」而外國粉絲都對於這位有著華人臉孔卻舞台作風大膽前衛的歌手投以熱烈支持，不僅把KIRE的歌曲唱出，甚至還能跟著唱出中文歌詞，現場大合唱場面讓KIRE一度紅眼眶險淚灑舞台。

▲▼KIRE二度赴倫敦開唱。（圖／The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

▲KIRE陪幸運粉絲去香港迪士尼玩。（圖／The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

有外國女粉絲為了他徹夜排隊只為了能在第一排看到KIRE演出，還有人請他簽名簽在自己身上，甚至有人想把KIRE的臉刺在身體上，熱情程度接近瘋狂，讓他感激之餘，也不忘提醒粉絲要「冷靜」，演唱會上也有女粉絲帶著自己爸爸一起來追星，被親情感動的他特別邀請這位爸爸上台同歡互動，還要他抱著自己跟著搖擺，KIRE笑說：「真的很開心看到這位爸爸粉絲，他很大方又完全融入演唱會，但不知道這樣舉動對這位爸爸來說是是犧牲還是福利？」

此外，KIIRE將於明年2月22日在LEGACY舉辦名為「EROS」演唱會，同時也將迎來新專輯，他搶先曝光演唱會彩蛋，「將結合配對活動、脫口秀、全新的舞蹈，讓大家一起沉浸在愛神EROS的世界！」向來風格前衛的他，被問到明年的演唱會上會打算挑戰什麼驚人造型，他竟表示：「我明年的新挑戰就是『試著把衣服全部穿回來』！」

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