小彤老師完成最後一次化療　父親離世哀痛「天崩地裂」

記者葉文正／台北報導

知名作家小彤老師，今年五月開始了漫長又艱辛的化療過程，終於完成12次化療，副作用多不勝數，連無名指被門夾到都沒有知覺！然本月她還含悲送走89歲老父，對於身體孱弱的她實在是情何以堪，但她仍正向抗癌。

▲小彤老師進行最後一次化療也完成。（圖／翻攝臉書）

小彤老師今天發文提到，排山倒海的化療副作用--噁心反胃、腸胃絞痛、雙手發麻、口腔潰瘍，都被胸口劇烈的悶痛完全覆蓋了。連無名指被推門夾到也無知無覺，直到發現嚴重瘀青黑腫，才驚覺是化療後血小板低下造成。

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▲化療副作用，手指被夾到也沒有知覺。（圖／翻攝臉書）

除了階段化療完成，她更想念剛離世的父親。11月底，小彤老師也說：「第十一次化療出院後三天，台南家人突然告知：方才還在喘著氣半昏睡的爸爸，停止了呼吸。救護車送往醫院，我與老公緊急趕高鐵回去。那一刻，我知道了什麼叫天崩地裂、痛徹心扉！」她不甘心連最後一面都無法得見。

▲爸爸的最後儀式也在家人協力下完成。（圖／翻攝臉書）

捨不得89歲的老父親受插管急救的苦，家人只能放手，讓他安詳離開。醫院開了死亡證明，家人在父親身側打電話給還在趕路的我，我崩潰地與父親做最後告別。事後得知，小彤老師與斷氣的爸爸通電話的瞬間，原本一條線的生理監測器居然詭異地跳動了好幾秒！！

她提到老爸有嚴重糖尿病，卻任性毫不忌口；煙癮極重導致肺部受損，濃痰卡喉嚴重，住院幾天卻極度譫妄，大鬧醫院，醫生只好讓他出院，改派居家照服員來協助我家外傭，但是，失智又頑固的老爸不肯被抽痰，就在一邊喘氣一邊昏睡中往生，呼吸衰竭，沒有太多病痛，走得體面而瀟灑。

在她記憶中，父親一向嚴厲不苟言笑，與孩子十分疏離。「我五六歲時，頑皮地學大人給三歲的弟弟掏耳屎，一失手，弟弟耳朵流血，父親震怒中打了我左臉一耳光。之後，弟弟在三個月後痊癒了，我卻迎來五年多耳膜破裂的漫漫治療路。爸總會騎車載我去看醫生，我緊靠著他厚實的背脊，透過後背傳來溫暖的體溫，感受他沒說出口的父愛。多年後，我的左耳聽力只恢復不到五成，但那段時光，父女最親近的接觸，卻始終在她生命中，餘溫猶存。

十幾年前，孱弱的父親被診斷出大腸癌二至三期，家人找了權威醫師，加上達文西手臂，十幾小時的手術，將小彤老師父親從死神手中搶了回來。爾後，我每個月回台南，幫兩老更換床單與盥洗用品，給爸爸每月三萬元零花錢縱容他簽六合彩，帶他去吃最愛的泰國菜，讓他無限度買「郭台銘牌」的polo衫，然後寵溺地看他像愛現的孩子般向別人誇耀：「我全身都是名牌喔！」



深知老爸愛面子，家人們遵循古禮繁複的告別式，請葬儀社準備了名牌的紙衣褲、附司機的總裁級座車、有一群管家傭人的超大別墅，還有老爸最喜歡的美女雲集大酒店。至於，永久居住的寶地，我們選擇與慈善企業家許文龍夫婦毗鄰的大型塔位。想像著老爸在天上會多臭屁招搖道：「我和那個企業家住同一區豪宅耶！」她認為是對對摯愛老爸最後一次的寵溺！

圓滿了父親的人生畢業典禮，延後了兩週化療，進入台大病房，小彤老師回到正常療程：「我要來強效安眠藥。熟睡了，就不會思念；不思念，就不會心痛；捱過喪父哀働，捱過第十二次化療不適，我必須堅強如山，還有老母親要照顧啊，我不能倒下去！我父母雙方家族有七成以上都活超過八十歲，家族的長壽基因，我不想破例，我一定要努力撐過來，好好活下去。我，是不敗的勇者！」