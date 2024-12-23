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慘！大陸「這部電影」僅賣85元就被下線　真實上演電影院一日遊

2024年接近尾聲，然而中國大陸電影市場的表現不如預期。（示意圖／翻攝Pexels）

▲大陸2024年一共上映了2493部院線電影。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

2024年接近尾聲，然而中國大陸電影市場的表現不如預期。據統計，截至12月21日，年度總票房為415億元（人民幣，下同），相比2023年的549億元，下跌幅度相當大。

根據統計，今年中國大陸電影院線全年上映了2493部電影，其中以《熱辣滾燙》奪得冠軍，擁有34.6億元票房成績，但全年票房破億的電影僅有67部。而據票房網站計算，今年中國大陸票房倒數前10電影依次為：

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《天龍押運》票房85元（約新台幣380元）；

《我是美術生之星空築夢》票房90元（約新台幣403元）；

《曾經的我們致敬708090》票房100元（約新台幣447元）；

《下一站愛情》票房121元（約新台幣542元）；

《青春之旅》票房159元（約新台幣712元）；

《多多是條狗》票房459元（約新台幣2055元）；

《鐵門關》票房531元（約新台幣2378元）；

《喜結良緣》票房1045元（約新台幣4680元）；

《白夜書店》票房1151元（約新台幣5154元）；

《億計劃》票房為1345元（約新台幣6023元）。

倒數前十電影大部分都是低成本製作，顯然沒有來自觀眾的認可和鼓勵，例如年度倒數第一的《天龍押運》，由王纏寶自編自導，說述天龍護衛隊的押運員周逸揚執行任務時，破獲了離奇案件並獲得愛情的故事。

該部電影還請來了一些明星助陣，比如知名反派演員張春仲，還有《人民的名義》飾演程度的徐光宇等等，加上院線發行的成本，《天龍押運》制作成本大概率不會低於1000萬，然而電影12月20號上映，首日票房才85元，然後就直接被院線下線了，真實上演了電影院一日遊，可以說是血本無歸。

此外，《下一站愛情》電影在2019年開機拍攝，導演拿下了金馬，金像獎最佳剪輯的蔣國權，堪稱港片的剪輯大師，電影開機儀式上蔣國權豪言要憑借此片重奪金像獎。然後主演請來了黃聖依，朱雨辰，曹曦文，印小天等眾多明星助陣，電影官宣時還說後續還有周冬雨，張一山，霍思燕，聶遠等演員來客串，不過這些都是片方的噱頭，最終這些演員也沒有過來出演。

該電影號稱1億成本，要對標《前任系列》的19億票房，然而電影雪藏五年上映，最終票房才121元，除去院線分成和交稅，片方只分到了41塊錢，1億成本都打了水漂，雖然不是年度倒數第一的電影，但在倒數前十中《下一站愛情》絕對是虧的最多的。

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