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曾寶儀上《夜市王》「主持人都膽戰心驚」！　親曝錄影超嚴2機制

記者張筱涵／綜合報導

藝人曾寶儀今（21日）在粉絲專頁興奮宣布：「《夜市王》真的紅了！」她出席活動時，頻頻被問到節目相關問題，笑稱自己過去一直是《夜市王》的「地下嘉賓」，並分享了錄製現場評審投票的嚴謹機制。

▲▼曾寶儀。（圖／翻攝自FACEBOOK／曾寶儀 Bowie）

▲曾寶儀合照李伯恩。（圖／翻攝自FACEBOOK／曾寶儀 Bowie）

曾寶儀今天曬出與《夜市王》導演李伯恩的合照，透露此次邀請對方上Podcast，深入探討節目幕後秘辛。她感性表示：「伯恩真的是個優秀的對談者，訪談中展現的自在與自信非常迷人。而且我感受到一種默契的流動，雖然沒有明說，但那種氛圍很特別。身為主持人，能遇到這樣的製作人或來賓，真的感到萬分感激。」

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此外，曾寶儀還驚喜透露自己即將參與《夜市王》錄影。她笑言，過去錄影時常常自備筷子，坐在台下吃曾志偉吃剩的食物，並在心中偷偷打分數：「當然，這完全無法影響比賽結果，因為錄影過程不停機，評審結果甚至會被『封牌』保密。但現場的氣氛實在太刺激了，讓我情不自禁地投入其中。」

▲▼曾寶儀。（圖／翻攝自FACEBOOK／曾寶儀 Bowie）

▲▼曾寶儀笑曝錄影當天「火花四射」。（圖／翻攝自FACEBOOK／曾寶儀 Bowie）

▲▼曾寶儀。（圖／翻攝自FACEBOOK／曾寶儀 Bowie）

她更搶先預告了自己參與的那一集，透露當天的錄製現場「火花四射，甚至連主持人都膽戰心驚」。談到節目中評判美食的標準，她坦言：「口味本來就是主觀的，它包含了土地的情感與回憶的連結。沒有誰絕對對，也沒有人絕對錯。」

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