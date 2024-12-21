《娛百》轉戰網路　小賴爆「主持費最低」仍不漲價…原因曝光

記者蔡琛儀／台北報導

節目《娛樂百分百》日前遭週刊爆料將於年底收攤，但八大電視台隨後發聲澄清，宣布2025年起轉型成網路節目，主持人黃偉晉、陳零九、賴晏駒（小賴））也將攜手進軍YouTube界。昨（20日）小賴出席一日店長活動，坦言一開始得知後覺得：「哇！有一點可惜。」

▲小賴義氣陪節目共體時艱。（圖／LINE FRIENDS提供）

但他後來轉念認為在網路發展空間更大，相信全新的網路節目可以帶給觀眾更大爽度，他也坦言節目屆時轉型勢必會遇到陣痛期，自爆是主持群中費用最低的他，仍義氣表示自己不會趁機調整主持費，「共體時艱，只希望觀眾都能繼續收看，節目也能穩定。」但笑說看到新聞寫黃偉晉調漲主持費，立刻傳訊嗆他：「你竟然偷漲！」

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談到《娛百》轉戰網路節目，他透露曾讓《娛百》再次翻紅的「狼人殺」會保留，「我們把過去受歡迎的玩家都找回來，進行循環PK賽，我玩起來非常開心，真的非常精彩，我們幾乎就是在攝影棚直接大吵。」揮別電視節目限制，他也因此主持尺度放更開，「我以前在電視上算很收斂，如果以1到10分來說，以前《娛百》是2，現在大概6。」但如果真的被投訴，還是會調整。