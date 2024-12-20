告別亨利卡維爾！新版《超人》預告曝光　詹姆斯岡恩讚：樂觀又帥氣

記者蕭采薇／綜合報導

華納兄弟影業DC工作室第一部大銀幕作品《超人》，即將在2025年上映，並由新任總裁詹姆斯岡恩（James Gunn）親自執導，同時也不再由備受喜愛的括亨利卡維爾（Henry Cavill）飾演「超人」。詹姆斯岡恩表示，新版的《超人》會更貼近漫畫的故事，也坦言確實有很大壓力。

▲新任超人大衛科倫斯韋（David Corenswet）。（圖／翻攝自YouTube／華納兄弟台灣）



DC在迎來新任總裁名導詹姆斯岡恩和製作人彼得沙佛朗（Peter Safran）後大刀闊斧，包括亨利卡維爾將不會再飾演超人，而新版《超人》就是打頭陣的新作。導演詹姆斯岡恩有著代表性的獨特風格，將結合史詩般的動作場面、風趣的幽默感以及感動人心的情感，重新詮釋史上第一位超級英雄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

詹姆斯岡恩日前受訪時分享，比起導演李察唐納、查克史奈德等不同版本的《超人》，他更注重回到漫畫本身，「相比電影改編，漫畫是我靈感的主要來源。」他也大讚新任超人大衛科倫斯韋（David Corenswet），是他合作過最出色的演員之一。

▲《超人》前導海報。（圖／華納提供）

詹姆斯岡恩表示，大衛科倫斯韋擁有樂觀性格、帥氣外型，卻不會傲慢自負，「每一個鏡頭，都讓我覺得他真實呈現超人這個角色。」不過預告上線後，不少查克史奈德和亨利卡維爾的粉絲留言表達不滿，究竟新《超人》有沒有辦法突破偏見、一飛沖天，將在2025年7月上映後見分曉。