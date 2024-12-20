獨家／張惠妹大巨蛋開唱倒數！　「2大亮點搶先曝」：幾乎是全新演出

記者蔡琛儀／台北報導

天后張惠妹（阿妹）將在明天起舉辦「ASMR Maxxx」台北大巨蛋演唱會，連炸5天、萬眾矚目的音樂盛事，除了20萬名粉絲引頸期待，也讓許多圈內人也非常好奇，張惠妹在沒有舞群、華麗機關或是其他噱頭等陪襯下，要如何以一夫當關的姿態一個人震撼破蛋。

▲張惠妹明晚起將在大巨蛋開唱。（圖／聲動娛樂提供）

昨晚阿妹在大巨蛋進行總彩，經紀人陳鎮川透露，他自己直到今天凌晨1、2點才離開，阿妹比他更晚走，且前一天阿妹排練完已經晚上7、8點，還堅持要再來大巨蛋一趟，親自看現場狀況；以前若她壓力太大，整個人會瀰漫低氣壓氣場，但這次相反，雖然壓力也大且疲累，但阿妹每天都嗨到不行，昨天還跑遍大巨蛋全場，腎上腺素早已提前爆發。今天陳鎮川為了不讓阿妹明天演出太累，現場僅作技術修正，沒想到阿妹又跟陳鎮川說，今天若沒事還想再來大巨蛋現場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

昨天已有不少網友聽到阿妹在大巨蛋場內彩排的音漏，有歌迷驚喜發現好幾首歌都是之前演唱會沒出現過的曲目，像是〈聽你聽我〉，陳鎮川證實此次歌單和台北、高雄場相比，大改了超過50%，阿妹還破天荒請了3個設計師，打造全新26套華服，陳鎮川坦言：「這次幾乎是全新的演出！」

▲ 張惠妹此次大巨蛋演唱會，幾乎是「全新演出內容」。（圖／聲動娛樂提供）

大巨蛋場地大，音場、視覺上都是極大的挑戰，陳鎮川說昨天他自己光在大巨蛋就走了2萬步，爬上爬下就是為了確保每個座位、每個角落的視聽覺效果都能調整到最好，而這次阿妹演唱會場內也有部分座位區因視線、音場不好，他和阿妹都堅持不能開放販售這些區域的門票，「我們堅持不能多開，因為那邊聲音跟視線都不夠好。」

至於外界關注的〈三天三夜〉場地晃動，陳鎮川也說：「「按照市政府跟大巨蛋工程師的說法，可以是個很盡興的場地。」還有外傳的各方嘉賓問題，陳鎮川笑回：「有沒有嘉賓不重要，但是能保證大家一定會看得很爽！」表示自己一直在巡全場的視覺跟音響，「每個角度位子都有她的魅力，那個共感跟感動的感覺會有種奇妙的熱血。」如同演唱會名稱多了個「Max」，所有演出內容加碼升級，令人更是期待明天的演唱會。

▲▼ 張惠妹這幾天一直難掩興奮狀態。（圖／聲動娛樂提供）